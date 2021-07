Olympia: Naomi Osaka souverän, Ashleigh Barty überraschend schon raus

Superstar Naomi Osaka hat bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einer tollen Leistung die zweite Runde erreicht. Ausgeschieden ist indes Ashleigh Barty, die Nummer 1 der Welt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.07.2021, 07:54 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

Die Rückkehr von Naomi Osaka auf den Tennisplatz war mit Spannung erwartet worden - und Osaka überzeugte: 6:1, 6:4 siegte sie nach 1 Stunde und 27 Minuten Spielzeit gegen Saisai Zheng (China).

Osaka ging schnell mit 5:0 in Führung, im zweiten Durchgang schaffte sie ebenfalls ein frühes Break und musste beim 4:3 noch mal einen Breakball abwehren - was sie mit einer starken Vorhand tat. Überhaupt kam Zheng mit der Power von Osaka nicht mit, insgesamt gelangen Osaka 25 Winner. Vor allem aber ließ Zheng zu viele Breakchancen aus: Sechs Möglichkeiten hatte sie im gesamten Match, sie nutzte jedoch keine.

Für Osaka war es der erste Auftritt auf einem Matchcourt seit ihrem Erstrundensieg bei den French Open, zur zweiten Runde war sie hier infolge ihrer umstrittenen Absage der Pressekonferenzen in Paris nicht angetreten. Osaka hatte dann öffentlich gemacht, unter Depressionen zu leiden, auch Wimbledon hatte sie im Anschluss abgesagt.

In Tokio ist die vierfache Grand-Slam-Turniersiegerin der Superstar der Spiele, Osaka oblag sogar die Ehre, bei der Eröffnungsfeier das Olympische Feuer zu entfachen.

Überraschungs-Aus für Barty, emotionaler Sieg für Suarez Navarro

Ausgeschieden beim Olympischen Tennisturnier ist indes bereits Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty. Die Australierin unterlag der Spanierin Sara Sorribes Tormo bei ihren ersten Olympischen Spielen mit 3:6, 4:6. Zwei Matchbälle wehrte Barty zwar noch ab, am Ende aber musste sie dennoch ein überraschendes Aus hinnehmen - nach ihrer so starken Leistung in Wimbledon, wo sie vor zwei Wochen ihr zweites Grand-Slam-Turnier gewonnen hatte.

Weiter sind hingegen Karolina Pliskova (Tschechien), Aryna Sabalenka (Belarus) und Carla Suarez Navarro (Spanien). Besonders für Suarez Navarro ist der Sieg in Tokio speziell: Die Spanierin war nach ihrer Krebserkrankung und überstandener Chemotherapie in Paris auf den Court zurückgekehrt und feierte nun beim 6:1, 6:4 über Ons Jabeur (Tunesien) ihren ersten Matchsieg seit ihrem Comeback. Sie trifft nun auf Pliskova. Suarez Navarro wird in diesem Jahr ihre Tenniskarriere beenden.

