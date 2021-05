Olympia oder Olympia? Serena Williams muss sich noch Gedanken machen

Serena Williams würde bei den Olympischen Spielen in Tokio gerne zuschlagen, die Einreisebeschränkungen könnten aber zum Problem werden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 13:23 Uhr

© Getty Images Serena Williams mit Tochter Olympia

Vier Goldmedaillen hat Serena Williams bei den Olympischen Spielen bislang eingeheimst: 2000 (Sydney) und 2008 (Peking) im Doppel sowie und 2012 (London) im Einzel und Doppel. Lust auf mehr? Hätte sie bestimmt.

Ob Williams in Tokio antreten wird, steht jedoch noch in den Sternen. Nach aktuellem Stand wird es strenge Einreisebeschränkungen geben, was auch die Familien der Teilnehmer betrifft. In Williams' Fall womöglich auch ihre Tochter. Ob sie, Serena, denn nach Tokio reisen werde, sollte ihre Tochter Olympia nicht mitkommen dürfen, wurde Williams im Rahmen des WTA-Turnier in Rom gefragt.

"Ich habe noch gar nicht so recht drüber nachgedacht. Das ist wirklich eine gute Frage", grübelte die 23-fache-Majorsiegerin. "Ich habe noch keine 24 Stunden ohne sie verbracht, das ist vielleicht schon die Antwort. Wir sind beste Freundinnen."

Es gebe aber auch noch andere Gründe, so die 39-Jährige. Die Spiele hätten ja schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, die Frage nach der Pandemie stelle sich freilich auch... dann seien da noch die Grand Slams (wo Williams ihren 24. Titel holen will). "Es ist einfach viel."

Serena Williams startet Sandplatzsaison in Rom

Aktuell wird Williams' Fokus ohnehin in Rom liegen: Dort startet sie ihre Sandplatzsaison, nachdem sie bislang nur in Australien angetreten war - und bei den Australian Open im Halbfinale gegen Naomi Osaka ausgeschieden ist. Zuletzt hatte Williams die Miami Open aufgrund einer Operation im Mundbereich absagen müssen.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Williams einen TV-Vertrag bei Amazon unterschrieben hat.

In Rom trifft Williams am Mittwoch im dritten Match des Tages (ab 10 Uhr) auf Nadia Podoroska.

