Serena Williams sagt Miami Open nach OP auch ab

Die Absagenliste für die Miami Open wird länger: Nun fehlt auch bei den Damen ein Big Name, denn Serena Williams hat zurückgezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2021, 07:47 Uhr

© Getty Images Serena Williams

Die 24-fache Majorsiegerin aus den USA wird ebenfalls beim Masters-Turnier in Miami (ab 24. März 2021) fehlen. Williams gab eine kürzlich erfolgte Operation im Mundraum als Absagegrund an. "Miami ist ein spezielles Turnier für mich, weil es mein Zuhause ist", wird sie zitiert. Williams wohnt nur wenige Kilometer von Miami entfernt, in Palm Beach.

Williams hat die Miami Open bereits acht Mal gewonnen, zuletzt in 2015.

Bei den Damen ist im Grunde die gesamte Weltspitze in Miami am Start, angeführt von der Weltranglisten-Ersten Ashlegh Barty vor Naomi Osaka und Simona Halep.

Bei den Herren fehlen indes mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem und Roger Federer gleich vier Spieler aus den den Top 6. Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas führen hier das Feld an, vor Acapulco-Sieger Alexander Zverev.