ATP Miami: Novak Djokovic sagt Start ab

Novak Djokovic wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 20:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird nicht in Miami spielen

Andrey Rublev hatte es nach seinem Viertelfinalsieg in Dubai bereits angekündigt, am Freitagabend folgte von Novak Djokovic dann selbst die Bestätigung: Der Weltranglistenerste verzichtet auf ein Antreten beim am 24. März beginnenden ATP-Masters-1000-Turnier in Miami.

"Liebe Fans, es tut mir sehr leid bekannt zu geben, dass ich dieses Jahr nicht nach Miami reisen werde, um am Turnier teilzunehmen. Ich habe beschlossen, diese kostbare Zeit zuhause zu nutzen, um bei meiner Familie zu bleiben. Mit allen Einschränkungen muss ich zwischen meiner Zeit auf Tour und jener zuhause ein Gleichgewicht finden. Ich freue mich darauf, nächstes Jahr wiederzukommen!", schrieb Djokovic auf Twitter.

Nach den Absagen von Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer und weiteren Spitzenspielern müssen die Veranstalter rund um Turnierdirektor James Blake somit einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Angeführt wird das Feld in Miami nun vom Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev, gefolgt von Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev.

Djokovic wird somit aller Voraussicht nach erst beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo auf die Tour zurückkehren. Punktemäßig dürfte die Absage für Miami zu verkraften sein, da der Serbe 2019 bereits im Achtelfinale an Roberto Bautista Agut gescheitert war und ihm aufgrund der neuen Ranking-Regelungen ohnehin nur die Hälfte seiner Punkte abgezogen wird.