Olympia: Peng Shuai soll sich mit IOC-Präsident Bach treffen

Während der Olympischen Spiele 2022 in Peking soll es zu einem Treffen zwischen der untergetauchten Peng Shuai und IOC-Präsident Thomas Bach kommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2022, 10:15 Uhr

Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2022 in Peking trendete auf Twitter #WhereIsPengShuai , die Frage also, wo sich die chinesische Ex-Tennisspielerin derzeit aufhält. Und vor allem: Wie es um das Wohlbefinden der ehemaligen Weltranglisten-Ersten im Doppel bestellt ist. Zu sehen war Peng Shuai am Freitag (noch) nicht, Spekulationen, wonach sie Teil der Eröffnungsfeier sein könnte, bestätigten sich nicht.

Nun möchte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komittees, Peng Shuai während der Wettkämpfe treffen. Bach hatte mit der Chinesin schon im Herbst ein Videogespräch geführt, das von der interessierten Weltöffentlichkeit zum Großteil hart kritisiert wurde. Vom nun geplanten Treffen könnten nur wenige Informationen nach außen dringen, wie die Onlineausgabe der Zeit berichtet.

Peng Shuai entscheidet, was bekanntgegeben wird

"Wir respektieren ihr Recht, das zu sagen, was sie will, wann sie es will. Es ist eine sehr heikle Angelegenheit“, wird IOC-Sprecher Mark Adams zitiert. „Das Treffen wird stattfinden. Wir werden mit ihr sprechen. Sie wird entscheiden, was wir danach darüber bekanntgeben.“

Peng Shuai hatte Anfang November 2021 einem chinesischen Spitzenpolitiker vorgeworfen, sie sexuell missbraucht zu haben. Der betreffenden Post im sozialen Netzwerk Weibo wurde kurz darauf gelöscht, Shuai verschwand von der Bildfläche. Was neben weltweiten Solidaritäts-Bekundungen auch dazu führte, dass die WTA bis auf weiteres alle Turniere in China auf Eis legte.