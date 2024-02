Operation an der Schlaghand: Leidenszeit von Karolina Muchova geht weiter

Karolina Muchova musste sich in dieser Woche einer Operation an ihrem lädierten Handgelenk unterziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 20:41 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova muss noch länger pausieren

Die Leidenszeit von Karolina Muchova nimmt kein Ende: Wie die Tschechin am Dienstag via Instagram mitteilte, musste sie sich einem Eingriff an der rechten Schlaghand unterziehen. "Hier bin ich also, müde und traurig, aber ich weiß, dass es mir jetzt gut gehen wird. Die Operation war erfolgreich und ich werde alles tun, um euch bald wieder auf dem Platz zu sehen", schrieb die 27-Jährige.

Muchova konnte aufgrund der Probleme mit ihrem Handgelenk seit den US Open kein Match mehr bestreiten. Wie lange die Weltranglistenzehnte noch ausfallen wird, ist derzeit noch unklar.

Muchova erreichte 2023 das French-Open-Finale und blickt auf die beste Saison ihres Lebens zurück. Aufgrund ihrer starken Leistungen hätte sie im Vorjahr auch erstmals bei den WTA Finals aufgeschlagen.