Osaka: "Ich versuche nicht, wieder die Nummer Eins der Welt zu werden"

Naomi Osakas Reise in Indian Wells endete frühzeitig. Die junge Japanerin kehrt allerdings mit klaren Zielen von dem Masters 1000er Turnier zurück.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 12:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Die Indian Wells Siegerin von 2018 Naomi Osaka, verlor am Montag gegen die Belgierin Elise Mertens mit 7:5 und 6:4. Auf dem Papier ein knappes Ergebnis, doch auf dem Platz dominierte Mertens. Nach 15 Monaten Babypause gab die junge Japanerin ihr Comeback bei den Australian Open Anfang des Jahres. Nach einem schwierigen Start findet Osaka nun immer mehr in ihre alte Form zurück. Dennoch, nochmal die Nummer Eins der Welt zu werden, zählt nicht zu den Zielen der vierfachen Grand-Slam-Siegerin. "Ich versuche nicht, wieder die Nummer 1 der Welt zu werden. Ich könnte das vielleicht in drei Jahren erreichen, aber ich weiß nicht einmal, was in diesem Zeitraum passieren wird", sagte Osaka.

Die Motivation, wieder auf die Tennisbühne zurückzukehren ist eine andere. "Ich bin zurückgekommen, weil ich noch mehr Grand-Slams gewinnen wollte. Aber ich denke, dass mein Erfolg im Moment nur von den Anstrengungen abhängt, die ich unternehme", führte die ehamlige Weltranglistenerste weiter aus.

Als nächstes wird die 26-jährige Osaka bei den Miami Open aufschlagen.