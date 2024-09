Osaka trennt sich von langjährigem Coach Wim Fissette

Die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka hat das Ende ihrer vierjährigen Zusammenarbeit mit ihrem Trainer Wim Fissette bekannt gegeben. Die Grand-Slam-Siegerin setzt auf der Suche nach ihrer alten Form auf einen neuen Coach.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 13:00 Uhr

© Getty Images Osaka und Ex-Coach Wim Fissette bei den Olympischen Spielen in Paris

Fissette und Osaka arbeiteten in zwei Kapiteln zusammen - zunächst von 2019 bis zum Sommer 2022. Zurückfanden sie letzten Sommer, als Osaka nach der Geburt ihrer Tochter Shai mit dem Training für ihre Rückkehr auf die Tennisbühne begann. Die Japanerin gewann unter Fissette zwei ihrer vier Grand-Slam-Titel (US Open 2020 und bei den Australian Open 2021). Außerdem erreichte sie mit ihrem Ex-Coach den Finaleinzug bei den Cincinnati Open 2020 und der Miami Open 2022.

Am Freitag informierte die ehemalige Nummer Eins der Weltrangliste ihre Fans über die Trennung via Instagram. "[Vier] Jahre, [zwei] Slams und eine ganze Menge Erinnerungen“, schrieb Osaka in ihrer Instagram-Story. „Danke Wim, dass du ein großartiger Trainer und ein noch großartigerer Mensch bist. Ich wünsche Dir nur das Beste.“ Die Japanerin startete im Januar ihr Comeback auf der WTA-Tour. Ihr gelangen zwar sechs Siege gegen Top-20-Spielerinnen, doch die richtig großen Erfolge - sowie Osaka es gewöhnt war - blieben aus. Die Japanerin schaffte es in nur zwei Viertelfinalspiele, bei den US Open war in der zweiten Runde Schluss. Das soll sich jetzt ändern - ohne Coach Fissette. „Ich habe das Gefühl, dass ich viel härter arbeite als je zuvor in meinem Leben, also muss daraus auch etwas werden“, fügte die Grand-Slam-Siegerin hinzu. „Nun, das muss es nicht, aber ich denke, das wird es.“