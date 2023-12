Oscar Otte: 2023 auf allen Touren vertreten

Oscar Otte hat das Jahr 2023 voll ausgekostet. Auch wenn eine Verletzung ihn stoppte, bleibt zumindest die Besonderheit auf allen Ebenen der Turnierkategorien aufgeschlagen zu haben. Und vielleicht die Grundlage eines Comebacks.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2023, 18:49 Uhr

© Getty Images Auch in Wimbledon war Oscar Otte in diesem Jahr dabei.

Auf Platz 76 startete Oscar Otte in das Tennisjahr 2023. Nach dem United Cup und der Erstrundenniederlage bei den Australian Open, ging es für den Kölner zur Davis-Cup-Partie gegen die Schweiz. Durch die fehlenden Ergebnisse im ersten Halbjahr, rutschte der 30-Jährige im Ranking ab und musste nach Wimbledon eine verletzungsbedingte Pause einlegen. Doch es war zu der Zeit nicht alles schlimm, denn so konnte Oscar Otte die Zeit als frischgebackener Papa genießen.

Im Herbst ging es dann nochmal zurück auf die Tour. Nach einer klaren Niederlage in der Qualifikation von Antwerpen, musste Otte auch durch das Ranking bedingt auf die Challenger-Tour. In den letzten Wochen spielte die ehemalige 36 der Weltrangliste sogar in Tunesien. auf der ITF World Tour. Vor allem die Spielpraxis scheint hier der vornehmliche Grund für den aktuell 254. des ATP-Rankings zu sein.

Oscar Otte tanzt auf allen Hochzeiten

Oscar Otte hat es somit geschafft, in diesem Jahr bei sämtlichen Turniekategorien der ATP Tour dabei gewesen zu sein und dazu Grand Slams, Challenger und ITF-Turniere gespielt zu haben. Mit dem Einsatz beim Davis Cup und in der Bundesliga für den Deutschen Meister TC Bredeney, hat der Rheinländer damit in verschiedensten Wettbewerben aufgeschlagen. Mehr geht kaum, doch Otte selbst könnte darauf bestimmt verzichten. Die ATP Tour und die Grand Slams sind das vorderste Ziel. Vielleicht ja eine gute Motivation, um im kommenden Jahr wieder durchzustarten.