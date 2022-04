Oscar Otte erreicht Viertelfinale von Belgrad

Der deutsche Tennis-Profi Oscar Otte steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Belgrad.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 14:24 Uhr

© GEPA Pictures Oscar Otte

Der 28-Jährige gewann gegen den an vier gesetzten Russen Aslan Karatsev überraschend mit 6:7 (4:7), 6:1, 6:3.

Im Viertelfinale trifft der Kölner am Freitag auf den Italiener Fabio Fognini, der den Slowenen Aljaz Bedene in zwei Sätzen besiegte. Otte ist als einziger deutscher Spieler in Belgrad am Start.

Mit seinem Einzug in die Runde der letzten Acht wird Otte ein neues Career-High einnehmen und ab kommender Woche nach Alexander Zverev die neue deutsche Nummer 2 stellen. Im aktuellen Live-Ranking belegt er Platz 63.

Bei der mit 597.900 Euro dotierten Veranstaltung ist der Weltranglistenerste und Lokalmatador Novak Djokovic der Topfavorit.

