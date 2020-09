Oscar Otte will seine Turniersiege-Bilanz in Ostrava aufhübschen

Oscar Otte hat seinen Erfolgslauf bei den Ostrava Open fortgesetzt und ist in das Finale des mit 132.280 Euro dotierten Sandplatzturniers eingezogen. An einem sonnig-warmen Samstagnachmittag im Nordosten Tschechiens besiegte der 27-jährige Deutsche den Niederländer Tallon Griekspoor 6:2, 6:4. Im Endspiel um seinen zweiten Titel auf der ATP-Challenger-Tour geht es nun gegen den vermutlich formstärksten Spieler seit dem Re-Start des internationalen Circuit.

von Florian Heer aus Ostrava

zuletzt bearbeitet: 06.09.2020, 09:07 Uhr

© Florian Heer Oscar Otte

Otte dominierte sein Halbfinalmatch im ersten Satz und musste lediglich im zweiten Durchgang um den Sieg bangen. Doch der Kölner konnte sich auf seinen Aufschlag verlassen, servierte 10 Asse und gewann 88 Prozent seiner ersten Aufschlagpunkte. Nach 1 Stunde und 18 Minuten verließ Otte den mit knapp 250 Zuschauern gut gefüllten Center Court am SC Ostrava als Sieger.

„Ich bin sehr gut in das Match gestartet und war vielleicht auch ein Ticken frischer als Tallon, der in den vergangenen drei Wochen einige Matches bestritten hat“, gab Otte im Anschluss zu Protokoll. „Nichtsdestotrotz möchte ich meine Leistung nicht schmälern. Ich habe gut serviert und das Spiel gut gemixt. Es war heute wärmer als die Tage zuvor, was meinem Aufschlag entgegenkam. Wind war auch da, woher auch einige Unforced Errors resultierten. Ich konnte mich aber gut an die Umstände anpassen und bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.“

Otte, der bereits nach zwei Turnieren in Prag die dritte Woche am Stück in der Tschechischen Republik unterwegs ist, fühlt sich auch im Nordosten des Landes pudelwohl. „Es ist ein super Challenger-Niveau hier. Alle geben sich sehr viel Mühe. Es ist alles vorhanden. Das Essen ist gut und das Hotel liegt direkt in der Stadt.“

Otte switcht in Ostrava die US Open an

Einen Blick über den großen Teich in Richtung US-Open wagt Otte in diesen Tagen jedoch regelmäßig. „Der Timer ist jeden Tag auf fünf gestellt“, strahlt der Rheinländer. „Das macht jedes Jahr Lust zu gucken, insbesondere die Matches der deutschen Spieler natürlich.“

Ein besonderes Augenmerk bei der Auswahl der Begegnungen aus New York liegt bei Otte dabei allerdings auf dem Doppel. „Ich warte besonders auf die Matches meines besten Kumpels Andreas Mies“, erklärt er und erhält durch den mit Kevin Krawietz gemeinsamen Roland-Garros-Doubles-Champion des vergangenen Jahres auch Einblicke in die Bubble im Big Apple. „Wir sind täglich in Kontakt und haben auch bereits telefoniert. Seine Anreise war wohl nicht besonders cool, da er ein, zwei Tage im Hotelzimmer verbringen musste, da das Labor abends nicht mehr offen hatte und er länger auf sein Ergebnis warten musste. Im Allgemeinen scheint aber gut für die Spieler gesorgt zu sein und ich drücke ihm weiterhin die Daumen.“

Herausforderung Karatsev

Im Finale von Ostrava geht es für die Nummer 219 der ATP-Weltrangliste nun gegen Aslan Karatsev (ab 11 Uhr hier in den Livescores). Der 27 Jahre alte Russe ist durch einen 6:3, 6:3 Erfolg über den Niederländer Botic van de Zandschulp in sein drittes Finale hintereinander eingezogen. Karatsev konnte 14 seiner 15 Matches seit dem Re-Start gewinnen. Lediglich gegen Stan Wawrinka musst er sich im Finale der Prague Open geschlagen gegeben. Eine Woche später, ebenfalls in der tschechischen Hauptstadt, feierte er seinen insgesamt zweiten Erfolg auf der ATP-Challenger-Tour.

Otte wird bereits sein sechstes Endspiel auf diesem Level spielen. „Finals sind nie einfach. Die besten zwei Spieler der Woche stehen sich gegenüber und nur einer kann gewinnen“, so Otte der zuletzt im April vergangenen Jahres im italienischen Francavilla die Chance auf einen Titelgewinn hatte. Insgesamt stehen fünf Niederlagen in Endspielen zu Buche. In Lissabon 2017 konnte er seinen bisher einzigen Triumph feiern. Der Rheinländer bleibt aber positiv. „Meine Bilanz ist nicht die beste, aber darüber werde ich mir keinen Kopf machen. Ich werde morgen alles geben. Wenn mein Tennis passt, ich mein Spiel gut gegen ihn variieren kann und ich einen guten Tag erwische, hole ich mir hoffentlich den Titel.“

Vor fünf Jahren haben sich Karatsev und Otte zum ersten und einzigen Mal gegenübergestanden. Damals mit dem besseren Ende für den Moskowiter. Das Match fand allerdings in der Halle im fränkischen Eckental auf Teppich statt. Die Bedingungen in Ostrava am Sonntagmorgen werden anders aussehen.