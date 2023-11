Pablo Andujar beendet Profikarriere

Der Spanier Pablo Andujar hat in dieser Woche mit der Niederlage beim ATP Challenger in Valencia sein letztes Karrierematch gespielt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 11:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Pablo Andujar war einer der letzten Gegner von Roger Federer.

Der 37-Jährige stand im Jahr 2015 auf Platz 32 im Ranking und gewann vier Titel auf der ATP Tour. Auffällig dabei ist, dass Andujar drei Titel in Marokko erringen konnte. Auch der vierte Triumph in Gstaad gelang auf seinem Lieblingsbelag Sand. Auch die fünf weiteren Finalteilnahmen, sowie die elf Challenger-Titel, wurden allesamt auf demselben Untergrund errungen.

Pablo Andujar war einer der letzten Bezwinger von Roger Federer. 2021 siegte der Spanier in drei Sätzen gegen den Schweizer, gegen den er auf Grund des einzigen Duells mit einer postiven Bilanz in den Ruhestand geht. Gegen Rafael Nadal gab es vier Vergleiche. In allen Begegnungen ging Andujar dabei als Verlierer vom Platz.

Doppel-Titel mit Oliver Marach

Zusammen mit dem Österreicher Oliver Marach gewann der Spanier 2015 in Rio im Doppel ein 500er-Turnier, setzte jedoch nie komplett auf die Doppelkonkurrenz. In den letzten Jahren fiel Andujar durch Verletzungen in der Weltrangliste zurück, versuchte jedoch immer wieder die Rückkehr auf die Tour. Beim Masters in Madrid gab es eine Niederlage in der Qualifikation gegen Zsombor Piros, was vor dem Match in Valencia der letzte Auftritt war.

Nun entschied sich Pablo Andujar dazu, dass es keinen weiteren Versuch geben wird, um es nochmal unter die besten 100 der Weltrangliste zu schaffen. Stattdessen steht nun das Karriereende fest.