Pablo Carreno Busta in Marbella: "Wunderbar, wieder vor Publikum zu spielen"

"Se habla español" – eine Aussage, die vielleicht nicht für jede Strandbude an der Costa del Sol gelten mag, allerdings das Motto am Halbfinalsamstag bei den AnyTech365 Andalucia Open war.

von Florian Heer aus Marbella

zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 23:45 Uhr

© Alvaro Diaz Pablo Carreno Busta

Vier Lokalmatadore traten bei den spanischen Festspielen in der Vorschlussrunde im Estadio Manolo Santana in Marbella an. Zum ersten Mal seit 17 Jahren bildeten vier Spieler aus ein und demselben Land das Feld der Halbfinalteilnehmer. Auch damals war es ein Quartett aus Spanien, dem dieses Kunststück gelang. Die Namen in Valencia lauteten damals: Fernando Verdasco, Albert Montanes, Alberto Martin und Juan Carlos Ferrero.

Nach einem regnerischen Start in den Tag, kehrte die Sonne fast rechtzeitig zu Beginn der Matches an die Mittelmeerküste in Andalusien zurück. Der Top-gesetzte Pablo Carreno Busta besiegte Albert Ramos-Vinolas, die Nummer 4 des ATP-250-Events, mit 6:1, 3:6, 7:6 (5).

„Es war richtig eng. Ich weiß nicht, was im zweiten Satz passiert ist“, erklärte Carreno Busta im Anschluss an die Partie „Zu Beginn des Matches war ich sehr konzentriert und mein Spiel war aggressiv. Danach begann Albert mich mehr zurückzudrängen und ich konnte nicht mehr ganz mein Spielniveau erreichen. Ich habe aber weitergekämpft. Es war wunderbar, wieder vor Publikum zu spielen. Etwas, dass ich im vergangenen Jahr sehr vermisst habe.“

Munar stoppt Alcaraz

Im Anschluss beendete Jaume Munar den Lauf des 17-jährige Carlos Alcaraz, der sein erstes Halbfinale auf der ATP-Tour bestritt. Die Nummer 95 der ATP-Weltrangliste unterstrich seine aufsteigende Formkurve in einem unterhaltsamen Match, das er mit 7:6 (4), 6:4 für sich entscheiden konnte.

„Es war eine großartige Woche. Sehr positiv. Ich habe tolle Matches gespielt und viel gelernt", trug Alcaraz, der im Mai 18 Jahre alt wird, die Niederlage mit Fassung. „Jetzt möchte ich weiterhin gut arbeiten, auf einem guten Niveau spielen und aus diesen Matches lernen. Ich möchte so bleiben wie ich bin und weiterhin Spaß auf meinem Weg haben."

Munar, Finalist beim ATP-Challenger-Event an gleicher Stelle am vergangenen Sonntag, wird sein erstes Tour-Level Endspiel bestreiten. „Ich bin sehr glücklich. Ich habe in den letzten Monaten hart gearbeitet“, erklärte Munar, der sein neuntes aufeinanderfolgendes Match in Marbella absolvierte. „Ein Finale hier zu bestreiten ist ein Geschenk. Marbella ist einer meiner Lieblingsplätze. Ich bin begeistert und freue mich auf das Titelmatch.“

Carreno Busta und Munar werden zum ersten Mal aufeinandertreffen. „Das wird ein schwieriges Match“, blickt der Mallorquiner auf das Duell mit der Nummer 1 der Setzliste voraus. „Es wird ähnlich wie gegen Carlos, aber Pablo ist natürlich wesentlich erfahrener. Er konnte in den vergangenen Jahren einige Titel gewinnen und ist immer noch einer der besten Spieler der Welt.“