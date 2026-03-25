Padel: Bald eine Million Spieler in Großbritannien

Die geringe Eintrittsschwelle in den Padelsport sorgt dafür, dass die Sportart nach wie vor wachsenden Zulauf erfährt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2026, 16:15 Uhr

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© Getty Images Andy Murray ist schon länger ein Fan des Padelsports

Winston Churchill hat ja davon gesprochen, dass keiner Statistik zu trauen ist, die man nicht persönlich gefälscht hat. Aus dem Geburtsland von Churchill kommt nun aber eine Statistik, die die Padelfreunde uneingeschränkt feiern sollten. Denn in Großbritannien haben laut einer Studie der LTA (Lawn Tennis Association) im Jahr 2025 insgesamt 860.000 Menschen mindestens einmal Padel gespielt. Damit nähert man sich der magischen Grenze von einer Million.

Zum Vergleich: 2023 waren es noch erst 129.000, im vergangenen Jahr dann schon etwa 400.000.

Die LTA führt den Anstieg darauf zurück, dass die Eintrittsschwelle beim Padel sehr niedrig ist, sehr schnell also auch für Einsteiger ein passables Sporterlebnis zustande kommt. Nicht zu unterschätzen sei auch, dass sich viele Prominente wie Andy Murray, Cristiano Ronaldo oder Eva Longoria für den Padelsport stark machen.

Ein große Rolle spielt dabei auch die wachsende Anzahl an Möglichkeiten, in Großbritannien Padel zu spielen. Insgesamt gibt es 1.553 Courts, verteilt auf 559 Anlagen. In Deutschland liegt diese Zahl aktuell bei etwas mehr als 1.400.

