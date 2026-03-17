Padel: Die neuen deutschen Meisters stehen fest

Hunderte begeisterte Zuschauer, spektakuläre Court-Action und ein Wochenende voller hoch spannender Matches – bei den CUPRA German Masters Finals spielten die besten Padel-Spieler des Landes ihre neuen Deutschen Meister aus.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.03.2026, 19:43 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Padel boomt in Deutschland nach wie vor

In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld sicherten sich Agus Reca (22) und Miguel Morales Krück (24) in der Halle von 4Padel Düsseldorf den Meister-Titel. Und wie! In einem

faszinierenden und schwer umkämpften Finale setzten sie sich gegen ihre Nationalmannschaftskollegen Nick Merten (27) und Christian Böhnke (29) mit 5:7, 6:2 und 6:3

durch.

Für Reca ist es die erfolgreiche Titelverteidigung nach seinem Triumph im Dezember 2024 an der Seite von Johannes Lindmeyer (33). Gegen seinen damaligen Mitspieler und dessen Partner

Matthias Wunner (33) hatte sich Reca mit Morales Krück zuvor in einem ebenfalls heißen Viertelfinalduell durchsetzen können.

In einem weiteren Dreisatz-Krimi holten sich Tobias Rauch (26) und der erst 16-jährige Junioren-Nationalspieler Jonas Trümpler im kleinen Finale gegen Benjamin Fitzon (29) und Patrick Mayer Lopez (32) den dritten Platz.

Um einiges klarer ging es in der Damen-Konkurrenz zu, in der sich Katharina Hering (31) und Lena Plümer (31) mit einem deutlichen 6:2 und 6:0 im Endspiel gegen Corina Scholten (44) und

Chiara Kampschulte (25) als neue Deutsche Meisterinnen krönten. Nur im Halbfinale gegen die am Ende drittplatzierten Milla Blaschke (18) und Celina Ermann (24) ging es für Hering/Plümer

einmal knapper zu (7:5, 6:4).

Dominante Sieger-Duos gab es auch in den parallel stattfindenden Jugend-Konkurrenzen. Finja Goebel/Zoey Komander (U18 weiblich), Jan Janzer/Paul Richter (U18 männlich), Lenni

Ströhl/Luis Bengsch (U16) sowie Carlotta Lewejohann/Ida Hanke (U14w) und Lennart Plaumann/Mats Wichmann (U14m) erspielten sich jeweils ungefährdet und ohne Satzverlust den

Meister-Titel.