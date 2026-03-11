Premier Padel Tour: Kleine Überraschung in Gijon

Beim P2-Turnier der Premier Padel Tour in Gijon setzten sich bei den Männern ausnahmsweise mal nicht die Favoriten durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 16:44 Uhr

© GEPA Pictures In Gijon war Arturo Coello (hier in Wien 2022) diesmal nur zweiter Sieger

Niemand ist unschlagbar - auch nicht Arturo Coello und sein Partner Augustin Tapia. Das hatte sich beim P2-Turnier in Gijon fast schon in Runde zwei angekündigt, denn da musste das weltbeste Paar im Padel gegen die Qualifikanten Pablo Lijo und Maximiliano Marce Simo über drei Sätze gehen.

Bis ins Endspiel ging es für Coello und Tapia danach recht geschmeidig. Im großen Finale setzte es gegen Juan Lebron und Federico Chingotto dann aber ein 5:7 und 6:7. Eine kleine Überraschung - aber keine Sensation: Schließlich waren Lebron und Chingotto als Nummer zwei in das Event in Gijon gegangen.

Bei den Frauen gab es dagegen das erwartete Ergebnis: Gemma Triay und Delfina Brea gewannen das Endspiel gegen Ariana Sanchez und Andre Utero in drei Sätzen.

Das nächste Event der höchsten, also der P1-Kategorie, staht ab dem 23. März in Miami an. In Deutschland macht die Premier Padel Tour im Oktober Station. Wo das P2-Turnier ausgetragen wird, steht aber noch nicht fest.