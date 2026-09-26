Padel: Deutsche Teams lösen WM-Ticket

Die deutschen Padel-Nationalteams haben sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 21:49 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Die deutschen Padel-Nationalteams sind bei der WM dabei

Im Rahmen des European-Qualifier-Turniers in Madrid setzten sich zunächst die Frauen im entscheidenden Duell gegen Dänemark mit 2:1 durch. Anschließend ließen die Männer einen 2:1-Krimi gegen Großbritannien folgen.

"Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben ein so gutes Teamgefühl wie noch nie entwickelt", sagte Frauen-Bundestrainer Daniel Lingen: "Mit der Aufstellung heute habe ich einen Glücksgriff gelandet, aber es fühlt sich umso besser an, wenn der Plan aufgeht. Dementsprechend sind die Gefühle in der Mannschaft jetzt over the top."

Nach der Auftaktniederlage von Luciana Renic und Denise Höfer gegen Maria Garcia-Rasmussen und Gitte Haxen (3:6, 1:6) sicherten Milla Blaschke und Victoria Kurz ihrem Team in einem engen Match (6:3, 6:7, 6:4) gegen Julia Isabella Wiese und Mie Skov den Ausgleich. Katharina Hering und Lena Plümer, Ranglistenerste in Deutschland, lösten das WM-Ticket mit einem 6:0, 6:2 gegen Simone Alipieva und Sille Tranberg.

Für die Männer legten Johannes Lindmeyer und Benjamin Fitzon den Grundstein gegen die Briten mit einem Dreisatzerfolg. Agus Reca und Matthias Wunner unterlagen im engen zweiten Match, Christian Böhnke und Nick Merten holten in einem abschließenden Krimi über drei Sätze den Siegpunkt.

Bei der WM in Doha (2. bis 7. November) kämpfen je 16 Männer- und Frauen-Nationalteams um den Titel. Zuletzt ging dieser bei den Frauen zum sechsten Mal in Folge an Spanien, bei den Männern gelang Argentinien die erfolgreiche Titelverteidigung.