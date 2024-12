Padel World Tour: Coello und Tapia weiterhin unschlagbar - nächster Titel in Mailand

Arturo Coello und Agustin Tapia haben auch das Premier Padel P1 Event in Mailand gewonnen. Und sind damit seit fünf Monaten unbesiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 07:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© International Padel Federation Augustin Tapia und Arturo Coello haben in Mailand den Titel geholt

Die Sterne für Federico Chingotto und Alejandro Galan waren eigentlich recht gut gestanden vor dem gestrigen Endspiel beim Premier Padel P1 Event in Mailand. Denn obwohl die beiden ihre letzten sechs Matches gegen Augustin Tapia und Arturo Coello verloren hatten, so war Italien doch stets ein guter Boden für Chingotto und Galan gegen das aktuell beste Paar der Welt. Nicht zuletzt deshalb, weil Chingotto/Galan in Genua als letztem Paar ein Sieg gegen Coello/Tapia gelungen ist. Das allerdings war vor fünf Monaten.

Und, Italien hin oder her, Coello und Tapia ließen nichts anbrennen. Nach knapp eineinhalb Stunden Spielzeit hatten sich die Favoriten mit 6:4 und 7:5 den Titel in Mailand geholt.

Auch bei den Frauen setzten sich mit Gemma Triay Pons und Claudia Fernandez Sanchez die Favoritinnen durch. Die beiden Spanierinnen gewannen das Endspiel gegen ihre Landsfrau Beatriz Gonzalez Fernandez und deren argentinische Partnerin Delfia Brea Senesi mit 5:7 und 5:2 (ret.).