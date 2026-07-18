Padelspieler aufgepasst: Werde exklusiver Tester für die neuen Kuikma-Schläger!

Padel boomt, und du kannst vorne mit dabei sein! Decathlon und tennisnet suchen insgesamt sechs ambitionierte Tester und Testerinnen, die einen der neuen Kuikma-Padelschläger noch vor dem offiziellen Verkaufsstart auf Herz und Nieren prüfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 11:37 Uhr

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© Decathlon Jetzt TesterIn für die Padelschläger von Decathlon werden

Du zählst dich zu den fortgeschrittenen Spielern und suchst nach dem perfekten Material, um dein Spiel auf das nächste Level zu heben? Dann ist das deine Chance.

Zur Auswahl stehen zwei High-End-Modelle

Kuikma PR Hybrid Boost: Der perfekte Allrounder für dein Spiel. Mit seiner ausgewogenen Teardrop-Form und mittlerer Balance bietet er Vielseitigkeit pur. Der innovative HRF EVA-Schaum sorgt für eine extrem dynamische Ballrückgabe bei jeder Schlaggeschwindigkeit, während die "Evolutive Holes Size" den Sweetspot für ein fehlerverzeihendes Gefühl vergrößert. Die integrierte Shock Block Grip-Technologie schont dabei effektiv deine Gelenke.

© Decathlon Der Kuikma PR Hybrid Boost von Decathlon

Kuikma PR Power Boost: Dein Werkzeug für kompromisslosen Angriff. Die markante Diamant-Form und hohe Balance sind gezielt darauf ausgelegt, maximale Durchschlagskraft in deine Schläge zu bringen. Auch hier sorgt der HRF EVA-Schaum für zusätzliche Beschleunigung, während die vergrößerte Trefferzone für Präzision sorgt.

© Decathlon Der Kuikma PR Power Boost von Decathlon

So wirst du Teil der Test-Serie

Schreibe uns einfach in den Kommentaren unter dem Social-Media-Beitrag, warum genau DU der perfekte Tester oder die perfekte Testerin bist. Die ausgewählten Personen erhalten ihren Schläger direkt zugeschickt – exklusiv vor dem offiziellen Marktstart. Deine Experten-Meinung und dein Testbericht werden anschließend auf tennisnet.com veröffentlicht.

Worauf wartest du? Jetzt kommentieren, Schläger sichern und die Padel-Community mit deinem Wissen unterstützen -mitmachen, testen und berichten!