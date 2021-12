Paire, Karatsev und Donskoy infiziert - Corona erschwert Australian-Open-Vorbereitung

Mit Benoit Paire, Aslan Karatsev und Evgeny Donskoy infizierten sich unmittelbar vor Saisonstart drei weitere Spieler mit dem Coronavirus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.12.2021, 19:00 Uhr

© Getty Images Benoit Paire infizierte sich erneut mit dem Coronavirus

Das Coronavirus macht dem Tennissport nach wie vor zu schaffen: Nachdem in der Vorwoche unter anderem Rafael Nadal, Andrey Rublev, Denis Shapovalov, Belinda Bencic und Ons Jabeur Infektionen mit COVID-19 bekanntgegeben hatten, erwischte es nun Benoit Paire, Aslan Karatsev und Evgeny Donskoy.

Insbesondere Paire zeigte sich angesichts seiner Infektion frustriert. "Hallo, mein Name ist Benoit Paire und ich bin zum 250. Mal positiv auf COVID getestet worden", schrieb der Franzose auf Instagram. Er habe genug von Corona und "all den Quarantänen", so der 32-Jährige. Paire war bereits 2020 im Vorfeld der US Open sowie des ATP-500-Turniers in Hamburg positiv getestet worden.

Mit Aslan Karatsev und Evgeny Donskoy suchte das Coronavirus nach Rublev zudem zwei weitere russische Spieler heim. Beide legten noch vor ihrer Abreise nach Sydney einen positiven Befund ab. Somit besteht das russische Team beim ATP Cup nur aus Daniil Medvedev, Roman Safiullin und Evgeny Karlovskiy.

Die Russen treffen in Gruppe B auf Australien, Italien und Frankreich. Denn wie am Mittwoch offiziell bekanntgegeben wurde, ersetzen die Franzosen das österreichische Team. Dieses verlor nach den Absagen von Dominic Thiem und Dennis Novak sein Startrecht am Mannschaftswettbewerb.