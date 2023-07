Paris 2024: Alcaraz hofft auf Olympia-Doppel mit Nadal

Carlos Alcaraz kann sich einen Doppel-Auftritt bei den Olympischen Spielen 2024 an der Seite von Rafael Nadal sehr gut vorstellen. Das könnte aber am Heilungsprozess des derzeit verletzten Matadors scheitern. Und am Regelwerk der ITF.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 19:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz im spanschen Trikot beim Davis Cup im Herbst 2022

Die Ankündigung, dass Novak Djokovic bei der Zwischenrunde des Davis Cup im September für Serbien antreten wird, ist zum einen eine gute Nachricht für das Team von Viktor Troicki und die serbischen Fans. Es ist aber auch nicht ganz uneigennützig aus der Sicht des 23-maligen Grand-Slam-Champions: Denn um für Olympia 2024 in Paris spielberechtigt zu sein, bedarf es auch mindestens eines zeitnahen Auftrittes bei einem Länderkampf im Rahmen des von der ITF organisierten Mannschaftswettbewerbs.

Wenn also im kommenden Sommer im Stade Roland Garros die Medaillen vergeben werden, dann wollen sich die meisten Spieler diese Chance nicht entgegen lassen. Vielleicht auch ein Grund, warum Carlos Alcaraz im vergangenen Jahr nach den beiden anstrengenden Woche bei den US Open gleich zum spanischen Team geeilt ist, um sich dort auch den Sanktus der ITF zu holen.

Nadal peilt Comeback 2024 an

Denn Paris 2024 spielt in den Planungen des frisch gebackenen Wimbledon-Champions jedenfalls eine große Rolle, wie er dem spanischen Medium COPE versicherte. Und nicht nur im Einzel: Für das Doppel könnte sich Carlos Alcaraz sehr deutlich ein Duett mit Rafael Nadal vorstellen. „Es wäre ein Traum. Nicht nur, im Einzel oder Doppel eine Medaille zu gewinnen, aber einfach das Erlebnis, mit meinem Idol gemeinsam Doppel zu spielen. Diese Erinnerung würde ich mit besonders gerne kreieren.“

Ob es zu diesem Traum kommen wird, lässt sich im Moment kaum prognostizieren. Denn Nadal, der 2008 in Peking im Einzel und 2016 in Rio de Janeiro an der Seite von Marc Lopez schon zwei olympische Goldmedaillen gewonnen hat, peilt zwar ein Comeback Anfang nächsten Jahres an. Aber fix ist das beileibe nicht. Und da wären dann ja auch noch die Anforderungen durch das Reglement der ITF: Denn auch Rafael Nadal müsste ja eigentlich einmal während der letzten beiden Jahre vor Olympia für Spanien im Davis Cup gespielt haben.