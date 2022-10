Patrick Mouratoglou über Holger Rune: "Kann Nummer eins wirklich erreichen"

Patrick Mouratoglou hat seit kurzem Youngster Holger Rune unter seinen Fittichen. Gegenüber TennisMajors hat der Franzose nun tiefergehend über die Zusammenarbeit gesprochen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.10.2022, 20:52 Uhr

Patrick Mouratoglou arbeitet mit Holger Rune zusammen

Holger Rune hat in der Saison 2022 einen weiteren, großen Schritt in Richtung Spitze des Tennissports gemacht. Aktuell ist der erst 19-Jährige bereits auf Rang 27 zu finden, bei den French Open wusste der Däne zudem mit dem Einzug ins Viertelfinale zu überzeugen. Nun hat sich das Toptalent im Trainerteam verstärkt, wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, arbeitet Rune ab sofort mit Startrainer Patrick Mouratoglou zusammen. Langzeitcoach Lars Christensen bleibt selbstverständlich weiterhin Teil des Teams.

Nun hat Mouratoglou gegenüber TennisMajors erstmals über die Zusammenarbeit mit dem Youngster gesprochen: "Holger befindet sich an einem Punkt seiner Karriere, an dem er und sein Team nach einem Extra suchen, um die nächste Stufe zu erreichen", so der Franzose. Berichten des französischen Mediums - bei dem Mouratoglou übrigens selbst Anteilseigner ist - zufolge habe man einen Einzug unter die besten 10 im ATP-Ranking für Mitte 2023 ins Auge geworfen. Aussprechen will der Coach diese Ziele jedoch nicht.

Mouratoglou ergänzt Christensen

"Erfolg bedeutet für mich, Informationen zu bekommen. In dieser Zeit möchte ich eine klare Vorstellung davon haben, was wir tun müssen, um Holger auf den nächsten Schritt zu bringen", erklärt Mouratoglou, der zusammen mit dem 19-Jährigen auch die Vorbereitung auf die Saison 2023 in Angriff nehmen wird. "Je mehr man wächst, desto präziser muss die Arbeit sein, die man leisten muss. Seine Ziele sind sehr hoch gesteckt. Er hat immer gesagt, er wolle die Nummer eins sein, und das ist nicht nur ein Wort. Er kann sie wirklich erreichen."

Derzeit habe man im Team Rune noch nicht keine genaue Vorstellung, was es brauchen wird, um diesen nächsten Schritt zu gehen. "Sie brauchen ein zusätzliches Auge. Stellen Sie sich vor, wie lang die Beziehung zwischen Holger und seinem Trainer Lars Christensen ist, der schon dabei ist, seit er als Kind Tennis gespielt hat", erklärt Mouratoglou. "Wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, kann man die Dinge nicht mehr auf dieselbe Weise sehen."

Das bedeutet aber keineswegs, dass der Franzose jetzt alles radikal ändern werde - ganz im Gegenteil: " Ich habe nichts an Holgers Routine geändert, in Wirklichkeit habe ich gar nichts geändert. Ich habe schon kleine Details gesehen, aber derjenige, der Holger kennt, ist Lars, nicht ich", so der Ex-Trainer von Serena Williams. "Ich kann mit Holger reden und Gedanken austauschen, aber bevor man Änderungen vornimmt, muss man den Spieler sehr gut kennen." Genau das hat der Franzose nun im Blick.