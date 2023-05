Paula Badosa - Ein Rückschlag zum ungünstigsten Zeitpunkt

Paula Badosa musste ihre Teilnahme an den French Open aufgrund einer Stressfraktur in der Wirbelsäule absagen. Die Verletzung kommt für die Spanierin zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.05.2023, 15:43 Uhr

© Getty Images Paula Badosa kann nicht an den French Open teilnehmen

Für Paula Badosa läuft es im Jahr 2023 weiterhin nicht nach Wunsch: Die ehemalige Weltranglistenzweite musste ihre Teilnahme an den French Open kurz vor der Auslosung verletzungsbedingt absagen. Die 25-Jährige zog sich beim WTA-1000-Turnier in Rom eine Stressfraktur in der Wirbelsäule zu und kann daher nicht am zweiten Major-Event des Jahres teilnehmen.

"Gerade als alles wieder in Ordnung zu sein schien, erhielt ich kurz vor dem Start eines Grand Slams eine schlechte Nachricht", äußerte sich Badosa in den sozialen Medien niedergeschlagen. "Nach einem so komplizierten Start in die Saison mit vielen Verletzungen ist das eine sehr schlechte Nachricht."

Zu Beginn des Jahres hatte Badosa aufgrund einer Muskelverletzung bereits die Australian Open verpasst. Danach benötigte die Spanierin einiges an Zeit, um wieder zurück in die Spur zu finden. Ihren ersten Sieg nach der Verletzungspause feierte sie erst in Indian Wells, so richtig in Schwung kam Badosa allerdings erst im Laufe der Sandplatzsaison. Nicht zuletzt deshalb tritt die Stressfraktur nun zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auf.

Zuletzt erreichte Badosa in Rom sogar das Viertelfinale, in dem sie Jelena Ostapenko in drei engen Sätzen unterlag. Bei den French Open wäre die aktuelle Weltranglisten-29. als gefährliche Außenseiterin an den Start gegangen. Daraus wird nun jedoch nichts. Die Verletzung werde sie "für einige Wochen vom Wettbewerb fernhalten", meinte Badosa. Ob die Ibererin für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (3. bis 16. Juli) rechtzeitig fit wird, ist unklar.