Petkovic über Zverev: "Für mich ist er immer noch die Nummer 3"

Für Andrea Petkovic ist Alexander Zverev die klare Nummer drei im Welttennis hinter Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Vor allem die Vielseitigkeit ist für die ehemalige Top-Ten-Spielerin dabei auschlaggebend.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 07:47 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic sieht in Alexander Zverev immer noch den ersten Aspiranten hinter Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

Für Alexander Zverev sind die ATP Finals in Turin in der kommenden Woche auch eine Chance, um eine durchwachsene Saison mit einem positiven Erlebnis zu beenden. Andrea Petkovic glaubt dabei an den gebürtigen Hamburger und zählt diesen weiterhin zur absoluten Weltspitze. “Für mich ist er immer noch die Nummer 3”, gab die ehemalige Spitzenspielerin bei einem Pressetermin im Rahmen der anstehenden ATP Finals zu Protokoll.

Aus Sicht der 38-Jährigen ist Zverev hinter Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die klare Nummer drei im Welttennis. Auch aktuell hinter dem Davis-Cup-Rückkehrer platzierte Spieler können dem Deutschen aus Sicht der heute als Expertin aktiven Petkovic nicht das Wasser reichen: “Er hat mehr Möglichkeiten, ist athletisch besser und hat die besseren Schläge”.

Zverev mit nur einem Turniersieg in 2025

Petkovic mahnt bei ihrer Analyse, dass bei der Bewertung des Jahres von Alexander Zverev die oftmals fehlende Fitness berücksichtigt werden müsse. Der gebürtige Hamburger feierte in diesem Jahr nur einen Titel beim Event in München. Hinzu kommen Finalteilnahmen bei den Australian Open, in Stuttgart und in der vorletzten Woche in Wien. Wünschen würde sich Andrea Petkovic von Alexander Zverev jedoch eine Reduzierung des Turnierplans.

Es mag beim Blick auf die Weltrangliste falsch klingen, dass bei vielen Fans und Beobachtern die Saison als negativ bewertet wird. Immerhin ist Alexander Zverev laut Rangliste der drittbeste Tennisspieler der Welt. Unterstreichen kann 28-Jährige diesen Status in der kommenden Woche bei den ATP Finals. In der Gruppenphase wartet ein Duell mit Jannik Sinner.