Petra Kvitova: Über die USA zum großen Comeback?

Die Zeichen verdichten sich, dass Petra Kvitova nach ihrer Babypause mit den Vorbereitungen für ihr Comeback auf der WTA-Tour beginnt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 10:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Petra Kvitova bei den US Open 2023

Es gibt ja aufmerksame Beobachter des Tennissports, die steif und fest behaupten, dass Petra Kvitova eigentlich ein paar Grand-Slam-Titel mehr in ihrer Karriere hätte gewinnen müssen. Klar: Zwei Triumphe in Wimbledon (2011 und 2014), machen sich in jeder Spielerinnen-Biographie gut. Aber wie wäre es vielleicht mit dem Endspiel der Australian Open 2019, in dem Kvitova mit Naomi Osaka mindestens auf Augenhöhe war?

Die gute Nachricht ist: Das Kapitel Grand-Slam-Titel ist für Petra Kvitova wohl noch nicht abgeschlossen. Denn wie hoffentlich gut unterrichtete Kreise in den sozialen Medien vermelden, macht sich die Linkshänderin mit Ehemann und Coach Jiri Vanek gerade auf in Richtung USA, wo sie an einem Wiedereinstieg in die WTA-Tour feilen soll. Ach, ja: En gemeinsamen Sohn Petr, der Anfang Juli 2024 das Licht der Welt erblickt hat, werden die beiden wohl auch dabei haben.

Die Chancen auf ein erfolgreiches Comeback von Petra Kvitova stehen nicht schlecht. Denn in der Saison vor ihrer Babypause hat die mittlerweile 34-Jährige ja noch die Titel in Miami und Berlin geholt. Wenn sie den Ball im Schläger spürt, dann sollte Kvitova auch nach der längeren Karriere-Unterbrechung wieder auf Top-Niveau zurückkommen können. Und vielleicht doch noch den dritten Major-Titel holen.