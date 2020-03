Philipp Kohlschreiber bei Kasi live - Indien, der Schnaps und Holzfällerarbeiten

Auch am Samstagabend ist Christopher Kas (täglich ab 18 Uhr in unserem Instagram Account "tennisnetnews") in die Vollen gegangen: Neben den Stammgästen Lucas Miedler und Dennis Novak begrüßte Kasi unter anderem seinen ehemaligen Doppelpartner Philipp Kohlschreiber.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2020, 19:45 Uhr

© Getty Images Auch Philipp Kohlschreiber hat aus dem Nähkästchen geplaudert

Was treibt Philipp Kohlschreiber dieser Tage? Nun: wenn man unabhängigen Bildquellen trauen darf, dann kümmert sich Deutschlands langjährige Nummer eins um den Rasen im Garten. Und schaut mal, ob er hinter der Garage nicht einmal sauber machen und ein wenig Holz hacken sollte.

© privat Selbst ist der Kohli - auch beim Holzfällen

Kohlschreiber wollte dies im Gespräch bei Instagram Live mit Christopher Kas auch keineswegs in Abrede stellen. Alleine: Die Walze, mit der er über die Wiese rollte, ist nur äußerst langsam zu bewegen. Aber Zeit genug hat Kohlschreiber wie alle anderen Tennisprofis ja gerade. Coach Markus Hipfl hat sich am Samstagabend übrigens auch kurz bei Kasi gemeldet.

© privat Die Aufgabe: riesig. Das Tempo: schleichend.

„Gegen Djokovic kippt das Publikum am ehesten“

Wie schon mit Jürgen Melzer ist Kasi auch mit Kohli die wichtigsten Stationen von dessen Karriere durch. Und damit auch die gemeinsamen Turniersiege im Doppel (insgesamt drei). Aber auch die Erinnerung an den ersten Sieg bei einem Challenger ist bei Kohlschreiber noch präsent - dieser trug sich in Indien zu. Und kam wohl nur aufgrund eines feinen Tipps der Reiseagentin zustande: Die hatte Kohli geraten, gleich zu Beginn der Reise einen Schnaps zu kippen. Damit er sich von innen heraus desinfiziere. Kohlschreiber folgte dem Rat - obwohl er ansonsten so gut wie nie Alkohol trinke.

© Instagram

Angesprochen wurden auch die großen Matcherfolge, wie etwa 2008 in Australien gegen Andy Roddick. Oder die beiden Siege gegen Novak Djokovic - zuletzt 2019 in Indian Wells. Wo Kohlschreiber am Ende auch weite Teile des Publikums auf seiner Seite hatte, was bei Matches gegen Rafael Nadal und Roger Federer eher weniger oft der Fall wäre. Djokovic habe zwar viele Hardcore-Fans, aber wenn ein Match gegen den augenblicklichen Weltranglisten-Ersten eine überraschende Wende nähme, würden die neutralen Zuschauer den Außenseiter durchaus unterstützen: „Bei Djokovic kippt das Publikum am ehesten.“