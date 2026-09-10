Philipps Testbericht - Kuikma PR Hybrid Boost

Decathlon und tennisnet hatten zum ersten Mal dazu aufgerufen, Padelschläger aus dem Hause Kuikma zu testen. Padel boomt und sechs User hatten die Möglichkeit, die neuen Kuikma-Padelschläger noch vor dem offiziellen Verkaufsstart auf Herz und Nieren prüfen. Philipps Eindrücke findet ihr in seinem ausführlichen Bericht.

von User "Philipp"

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 12:38 Uhr

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Der Kuikma PR Hybrid Boost von Decathlon

Spielstil & Vorlieben beim Racket-Kauf

Seit meinem 10.Lebensjahr spiele ich leistungsorientiert Tennis. Zurzeit spiele ich bei den Herren 30 in der Regionalliga Südwest und in der 2. Bundesliga Padel. Aktuell werde ich in der Herren Padel Rangliste auf Position 258 von Deutschland geführt. Grundcharakteristiken meines Spielstils sind insbesondere Aggressivität und Offensiv. Er zeichnet sich durch Dominanz am Netz und kontinuierlicher Druckaufbau aus und das gezielte Beenden von Ballwechseln stehen im Fokus. Schlüsselschläge sind dabei die verschiedenen Schmetterballvarianten und die Volleys. Mein Aufrücken ans Netz und das Übergangsspiel dienen vorrangig dazu, den Punkt aufzubauen und zu beenden.

Meine Vorlieben beim Padel-Kauf sind insbesondere die Diamantform aufgrund des hoch verlagerten Sweetspots für maximale Hebelwirkung und Höchstgeschwindigkeit bei Überkopfbällen. Ein weiteres Merkmal ist die Kopflastigkeit für max. Durchschlagskraft. Bisher habe ich vorwiegend Adidas Rackets gespielt, welche nicht vergleichbar mit dem Kuikma PR Hybrid Boost sind. Getestet habe ich das Racket intensiv vom 11.08.-15.08.26, indoor sowie outdoor.

1. Optischer Eindruck

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Der Kuikma PR Hybrid Boost setzt mit seinem Design Maßstäbe auf dem Court und zieht sofort alle Blicke auf sich. Die Farbkombination wirkt sehr edel. Es setzt auf ein mattes, pastell-salbeigrün und dies wirkt modern, cool und hebt sich sofort von der Masse ab. Die matte Oberfläche verleiht dem Schläger einen sehr hochwertigen, samtigen Look. Der absolute Hingucker und das visuelle Highlight ist das riesige Logo im Zentrum der Schlagfläche – ein silbern holografisches Finish. Es funkelt je nach Lichteinfall. Das schillernde Element bricht die matte Grundfarbe perfekt auf und sorgt für einen faszinierenden Kontrast. Das Racket ist optisch ein absolutes Highlight. Es vereint Eleganz durch die Pastellfarbe mit modernem, futuristischem Flair durch das holografische Logo und einem aufregenden, energetischen Twist durch das versteckte Neon-Pink in den Löchern.

© User Philipp

2. Im Spiel

Grundschläge – Bewertung: ⭐⭐⭐☆☆

Der Schläger zeigt sich als verlässlicher Partner für ein kontrolliertes Spiel, stellt aber klare Anforderungen an die eigene Schlagtechnik und Physis. Im klassischen Spiel von der Grundlinie liefert der Schläger ein solides und unaufgeregtes Feedback. Die Kontrolle ist spürbar die größte Stärke dieses Modells: Bälle lassen sich präzise platzieren, und das Fehlerverzeihen bei leicht dezentral getroffenen Bällen ist absolut in Ordnung. Wer ein verlässliches Racket sucht, um das Spiel ruhig von hinten aufzubauen, kommt hier gut zurecht.

Dem Schläger fehlt es jedoch an eingebautem Trampolineffekt, der Power und Dynamik. Er gibt von sich aus wenig Energie an den Ball weiter. Wer Druck aufbauen oder das Tempo aus dem Ballwechsel heraus erhöhen möchte, muss die Kraft viel aus dem eigenen Arm und einer sauberen Körperrotation holen. Man muss den Ball extrem aktiv und energisch durchziehen. Passive Schläge oder kurzes Abblocken geraten schnell zu kurz und laden den Gegner zum Angriff ein. Ein ehrliches und kontrollorientiertes Racket für Spieler, die bereits über eine saubere Technik und ausreichend Eigendynamik verfügen. Für reine Power-Spieler oder Anfänger, die auf viel Unterstützung durch den Schläger angewiesen sind, ist er hingegen nur bedingt zu empfehlen.

Volleys – Bewertung: ⭐⭐⭐☆☆

Beim Volleyspiel ist der Schläger ein verlässliches Werkzeug für Spieler, die den Ball aktiv treffen und nicht nur blocken. Wenn der Gegner mit viel Druck angreift, ist der Schläger extrem stabil. Da der Ball nicht unkontrolliert vom Belag springt, lassen sich gegnerische Angriffe sauber abfangen und kurz hinter das Netz legen. Um Länge und Druck in den eigenen Volley zu bekommen, reicht ein kurzes Hinhallten hingegen nicht aus. Man muss den Schläger aktiv durch den Ball führen und mit einer sauberen Vorwärtsbewegung spielen. Dank des direkten Feedback lässt sich extrem viel Slice auf den Ball geben. Tief platzierte Volleys in die Ecken oder an die Seitenscheibe gelingen extrem präzise. Sehr gut für kontrollierte, platzierte Netzschläge. Wer allerdings einen Volley rein aus der Handgelenksbewegung lang in den Platz schieben will, wird etwas an Tiefe vermissen.

Smach – Bewertung: ⭐⭐⭐☆☆

Bei den Überkopfschlägen verlangt der Schläger vollen Körpereinsatz, belohnt diesen aber mit hoher Berechenbarkeit.

Bandeja & Vibora: Hier glänzt die Kontrolle. Da man bei der Bandeja ohnehin mit kontrollierter Technik und Slice arbeitet, lässt sich der Ball punktgenau flach an die Rückscheibe des Gegners setzen. Die Fehlerquote bei Überkopf-Kontrollschlägen bleibt angenehm niedrig.

Power-Smash: Wer den Ball aus dem Platz oder zurück auf die eigene Seite schlagen möchte, muss den Sweetspot perfekt treffen und maximale Beschleunigung aus dem Arm und der Hüfte mitbringen. Der Schläger unterstützt den Smash nicht durch ein trampolinartiges Katapultverhalten – die Entladung der Energie hängt fast komplett von deiner eigenen Schlaggeschwindigkeit ab.

© User Philipp

3. Detailbewertung

Kontrolle – Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Die Kontrolle ist unumstritten das Highlight dieses Rackets. Durch das direkte Spielgefühl und den überschaubaren Eigenkatapult-Effekt weiß man zu jedem Zeitpunkt exakt, wie der Ball das Schlägerblatt verlässt. Bälle springen nicht unkontrolliert ab, wenn man sie leicht außerhalb des Sweetspots trifft – sie verlieren lediglich etwas an Länge. Präzise Lobs über die Gegner hinweg oder extrem winkelreiche Chiquitas lassen sich millimetergenau dosieren. Wer Kontrolle sucht, um das Spieltempo zu diktieren und Fehler zu minimieren, bekommt hier genau das richtige Werkzeug.

Stabilität – Bewertung: ⭐⭐⭐⭐☆

In puncto Stabilität zeigt sich die hochwertige Konstruktion des Schlägers: Wenn der Gegner mit viel Power smashed oder schnelle Bälle auf den Körper spielt, bleibt der Schläger im Treffpunkt extrem stabil. Es gibt kaum spürbare Vibrationen oder Verwindungen im Rahmen. Dadurch lassen sich harte Bälle am Netz mühelos abfangen. Die Stabilität sorgt dafür, dass die Energie des gegnerischen Balles absorbiert wird, ohne dass der Schläger in der Hand wegdreht.

Speed – Bewertung: ⭐⭐⭐☆☆

Trotz der hohen Stabilität leidet die Beweglichkeit (Speed) nicht gänzlich. Bei schnellen Volley-Duellen lässt sich der Schläger zügig in Position bringen. Er fühlt sich nicht kopflastig oder träge an. Wenn Bälle tief aus der Wand verteidigt werden müssen und wenig Zeit für die Ausholbewegung bleibt, hilft die solide Manövrierbarkeit dabei, den Schläger noch rechtzeitig hinter den Ball zu bekommen. Dennoch muss betont werden, dass der eigene Körper aktiv mehr machen muss, um Speed (Geschwindigkeit) in den Schlägen zu generieren.

Fazit

Der Kuikma PR Hybrid Boost überzeugt optisch auf ganzer Linie durch ein edles, mattes Salbeigrün in Kombination mit einem holografischen Logo und pinken Farbakzenten. Spieltechnisch entpuppt sich das Racket als ehrliches Kontrollwerkzeug, das extrem direkte Rückmeldung und hervorragende Richtungsstabilität bietet. Die große Stärke liegt in der Präzision bei Lobs, Chiquitas sowie platzieren Volleys und Bandejas, bei denen der Schläger kaum vibriert. Allerdings fehlt es dem Belag spürbar an Eigenkatapult und Trampolineffekt, weshalb der Schläger von sich aus wenig Energie an den Ball abgibt. Sowohl bei Grundschlägen als auch beim Power-Smash und am Netz muss die Beschleunigung fast vollständig aus dem eigenen Arm und einer sauberen Körperrotation generiert werden. Passive Schläge geraten dadurch schnell zu kurz und laden den Gegner zum Angriff ein. Das Modell ausreichend wendig, um auch in schnellen Netzduellen rechtzeitig am Ball zu sein. Das Racket eignet sich somit ideal für technisch versierte und physisch aktive Spieler, die volle Ballkontrolle suchen und das Spieltempo selbst diktieren wollen. Für reine Power-Spieler oder Anfänger, die Unterstützung bei der Ballbeschleunigung benötigen, ist das Modell dagegen nur bedingt zu empfehlen.

Zum Abschluss möchte ich mich herzlich bei tennisnet und Decathlon für die Möglichkeit bedanken das neue Racket zu testen!



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