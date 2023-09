„Phone-Gate“ auf der Herren-Tour

Ben Shelton fiel bei seinem Halbfinal-Lauf während der US Open 2023 nicht nur wegen seiner herausragenden Leistungen auf, sondern präsentierte nach jedem seiner Siege die sogenannte „Phone-Celebration“. Diese animierte seine Kollegen Novak Djokovic und Fabio Fognini zur Nachahmung, jedoch mit jeweils unterschiedlicher Bestimmung.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.09.2023, 09:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ben Shelton ist der Urheber der "Phone-Geste" auf der Tour.

Unvergesslich werden die US Open 2023 für Ben Shelton ohnehin bleiben. Als ungesetzter Spieler startete der US-Amerikaner vor heimischem Publikum einen wahren Siegesmarsch, der erst in der Runde der letzten Vier gestoppt werden konnte. Seine Erfolge bejubelte der 20-jährige aus Atlanta stets mit einer Telefon-Geste, die er mit seiner Hand andeutete.

Auf der Pressekonferenz danach befragt, erläuterte der neue Weltranglisten-19. sein Ritual. An der University of Florida, wo Shelton vor seinem Durchbruch auf der ATP-Tour kurzzeitig studierte, ist diese Geste gerade unter den Leichtathleten am Campus weit verbreitet. Besonders bekannt machte sie dort mit Grant Holloway der dreifache Weltmeister über die 110m Hürden. Für Shelton bedeutet sie die Verbundenheit mit seinen Unterstützern und Freunden zuhause.

Inspiriert durch die Jubel-Art des jungen US-Amerikaners, griff der 36-jährige Novak Djokovic diese Geste nach seinem Halbfinal-Sieg gegen Shelton ebenfalls auf. Für den Serben steckte jedoch kein tieferer Sinn in diesem Handeln. Nach dem Match erwiderte er auf Nachfrage der Presse, dass er den Jubel seines Gegenübers einfach nur nachahmen wollte.

Auch auf der Challenger-Tour in Genua fand sich diese Woche ein Mitstreiter, der dieses Ritual jedoch wesentlich argumentativer einsetzte. Der Exzentriker Fabio Fognini verwendete diese Geste, um auf die Nicht-Nominierung für das italienische Davis-Cup-Team anlässlich der Final-Gruppenphase in Bologna aufmerksam zu machen.

Es bleibt abzuwarten, welche Wellen das „Phone-Gate“ noch schlagen wird und welche Trittbrettfahrer sich dem ungleichen Trio noch anschließen werden.