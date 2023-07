Pickleball Slam: Zweitausgabe mit Sharapova, Graf, McEnroe und Agassi

Nach der spektakulären Premiere im April diesen Jahres geben auch die weiblichen Tennislegenden ihre Visitenkarte in der neuen Trendsportart ab. Beim Pickleball-Slam 2 treten Maria Sharapova und Steffi Graf an der Seite von John McEnroe und Andre Agassi im Februar 2024 zum erneuten Showdown um eine Million Dollar Preisgeld in Florida an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.07.2023, 13:49 Uhr

© Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf machen auch beim Pickleball gemeinsame Sache.

Es war ein regelrechter Paukenschlag, als sich im Frühjahr vier Grand Slam-dekorierte Racket-Giganten aufmachten, um bei der besonders in den USA stark boomenden Sportart Pickleball einem hochdotierten Event ihre Aufwartung zu machen. Andre Agassi und Andy Roddick traten gegen John McEnroe und Michael Chang in zwei Einzeln und einem Doppel an, um sich in Anlehnung an die Golf-Challenge „The Match“, in deren Erstauflage sich Tiger Woods und Phil Mickelson gegenüberstanden, um eine Million Dollar Preisgeld zu batteln. Roddick konnte die Auftaktniederlage von Agassi gegen McEnroe mit seinem Sieg gegen Chang ausbügeln und schnappte sich im Doppel mit dem Ehemann von Steffi Graf den Siegerscheck.

Welche Möglichkeit bleibt einem Veranstalter, bei gleichbleibendem Preisgeld am gleichen Ort, dem Seminole Hard Rock Hotel & Casino im Norden von Miami, seiner Veranstaltung noch mehr Strahlkraft zu verleihen? Man ersetzt die „einmal“-Grand Slam-Gewinner Andy Roddick und Michael Chang durch durch Steffi Graf und Maria Sharapova, die nicht nur mehr Glamour auf das Parkett bringen, sondern auch zusammen 27 Major-Trophäen vorweisen können.

Auch die Konstellation mit Agassi und Graf als Vorzeigepaar des Tennissports verleiht der Veranstaltung zusätzlichen Glanz. Rückblickend auf das vergangene Event in Florida zeigt sich der 53-jährige Agassi voller Vorfreude: „Nachdem Andy und ich das Ding beim ersten Pickleball Slam holen konnten, habe ich gesagt, dass ich Pickleball spielen werde solange ich laufen kann. Ich bin schon ganz aufgeregt, dieser Erlebnis mit einer der besten Tennisspielerinnen teilen zu können, meiner Frau.“ Auch die 22-fache Grand Slam-Siegerin scharrt bereits mit den Hufen: „Andre und ich können es kaum erwarten, auf dem Court gegen John und Maria anzutreten.“

Auch der übertragende Fernsehsender ESPN will dem gesteigerten Line-Up Rechnung tragen. Fand die Premierenveranstaltung noch nachmittags statt, erhofft sich die Medienanstalt durch die Ansetzung in der Prime-Time im Anschluss an das NFL Pro Bowl am 04. Februar 2024 auch bei der Einschaltquote eine deutliche Zunahme, wenn sich insgesamt 42 Grand Slam-Titel auf dem Pickleball-Court messen.