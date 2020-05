Podcast - Dennis Novak ist heiß auf den Re-Start

"Quiet, please - der tennisnet-Podcast", Episode 19: Kommenden Montag geht es los: Die Generali Austrian Pro Series. Und die Vorfreude ist bei Organisator Alex Antonitsch, der österreichischen Nummer zwei Dennis Novak und bei Christopher Kas jedenfalls hörbar enorm.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2020, 17:44 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Ist Dennis Novak ready für die Generali Austrian Pro Series? Was hat sich in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen und also bei Organisator Alex Antonitsch abgespielt? Wie sieht es in Deutschland und also bei Christopher Kas aus? Und: wie viel Kohle bekommt Dennis aus dem neuen Spielerfonds? Die Antworten gibt es in Episode 19 unseres Podcasts "Quiet, please".

Einfach den PLAY-Button klicken und reinhören!