Podcast - Startschuss in Deutschland mit Struff als Leader

Ab kommender Woche geht es auch in Deutschland los - die Turnierserie des DTB startet an mehreren Standorten. Und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann schürt gemeinsam mit Christopher Kas die Vorfreude auf die nationale Serie. Moderation: Jens Huiber (sportradio360).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2020, 09:54 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

32 Männer und 24 Frauen spielen um eine Preisgeld von mehr als 350.000.- Euro - nachdem in Österreich seit ein paar Tagen schon die Generali Austrian Pro Series laufen, geht es nun also auch in Deutschland los. Und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann geht gemeinsam mit Christopher Kas auf die interessantesten Protagonisten ein - und auf alle anderen Fragen rund um die Turnierserie.

