Podcast zu den Schaukampf-Serien - Lasset die Spiele beginnen!

"Quiet, please - der tennisnet-Podcast", Episode 18: Alex Antonitsch, Turnierdirektor von Kitzbühel, und Christopher Kas gehen die Eckpunkte zu den geplanten Schaukampf-Serien für die deutschsprachigen Tennisprofis durch. Moderation: Jens Huiber (sportradio360).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2020, 08:31 Uhr

Quiet, please ... der tennisnet-Podcast

Wann geht es los? Wer ist am Start? Wo können die Fans die Matches mitverfolgen? In Österreich schlagen unter anderem Dominic Thiem und Dennis Novak ab dem 25. Mai in der Südstadt auf, in Deutschland geht es ein paar Tage später an verschiedenen Spielorten los. Alexander Antonitsch und Christopher Kas haben die Details.

Einfach den PLAY-Button klicken und reinhören