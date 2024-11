Unwetterwarnung: Billie Jean King Cup startet mit einem Tag Verspätung

Der Billie Jean King Cup in Malaga hätte heute (17 Uhr MESZ) mit dem Schlager zwischen Gastgeber Spanien und Polen starten sollen. Aufgrund einer Unwetterwarnung wurde die Begegnung allerdings auf morgen verschoben.

von Clemens Engert, red.

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 11:54 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek will mit Polen beim Billie Jean King Cup angreifen

Der Billie Jean King Cup in Malaga wird nicht wie geplant am Mittwoch starten. Wie die Veranstalter mitteilten, muss das Eröffnungsduell zwischen Spanien und Polen aufgrund einer Unwetterwarnung verschoben werden. Diese Begegnung wird somit erst am Freitag ab 10 Uhr über die Bühne gehen, das neue Auftaktduell lautet Japan gegen Rumänien (Donnerstag ab 10 Uhr).

Polen geht beflügelt durch die Anwesenheit der Weltranglistenzweiten Swiatek in das Erstrundenduell gegen den Gastgeber. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin hatte im vergangenen Jahr bei dem Teamwettbewerb gefehlt.

Swiatek sucht ihre Form

Die 23-Jährige kämpft allerdings seit dem Gewinn ihres vierten French-Open-Titels im Juni darum, ihre Bestform zu erreichen und schaffte es seither nicht, in ein Finale einzuziehen. „Ich bin einfach glücklich, hier zu sein und hoffe, dass ich hier einige solide Spiele machen und möglichst lange bei der Mannschaft bleiben kann", so Swiatek.

Im Zuge des Duells gegen Gastgeber Spanien bekommt es Swiatek aller Voraussicht nach mit Paula Badosa zu tun. Die Lokalmatadorin, die derzeit auf Platz zwölf der WTA-Weltrangliste steht, freut sich auf die Unterstützung des Publikums: „Dieses Jahr habe ich die Möglichkeit, vor meinen Leuten zu spielen, das ist wirklich etwas Besonderes. Am Anfang steht uns eine sehr große Herausforderung bevor. Ich mag solche Herausforderungen, deshalb freue ich mich sehr darauf.“

Austragung im K.-o.-System

Der Sieger des Duells trifft im Viertelfinale auf Tschechien. Im Gegensatz zu den Vorjahren, als es eine Gruppenphase gab, wird das Event heuer im K.-o.-Modus ausgetragen

Neben Tschechien haben auch Titelverteidiger Kanada sowie Australien und Italien ein Freilos in der ersten Runde. Das deutsche Team (nominiert sind Laura Siegemund, Jule Niemeier, Tatjana Maria, Eva Lys und Anna-Lena Friedsam) trifft am Freitag auf Großbritannien. Bei einem Sieg würde Deutschland im Viertelfinale auf Kanada treffen.

