Porsche Friend Iga Swiatek als Titelverteidigerin bei den US Open

Mit Porsche Friend Iga Swiatek als Titelverteidigerin starten am Montag die US Open in New York. Sicher im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers sind Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam vom Porsche Team Deutschland.

von PM

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 17:04 Uhr

© Porsche Iga Swiatek geht in New York als Titelverteidigerin an den Start

Für Iga Swiatek war es bisher ein gutes Jahr. Die Polin, die seit 4. April 2022 an der Spitze der Weltrangliste steht, hat in dieser Saison bereits vier Turniere gewonnen: Neben ihren Siegen in Doha und Warschau feierte sie ihren zweiten Triumph in Folge beim Porsche Tennis Grand Prix und holte ihren insgesamt dritten Titel bei den French Open. Bei den US Open, wo sie als Titelverteidigerin antritt, gehört sie zum engsten Kreis der Favoritinnen.

"Es wird sicherlich nicht einfach werden, meinen Titel erfolgreich zu verteidigen", sagt die viermalige Grand-Slam-Siegerin. Weiter will sie sich nach ihrem Halbfinaleinzug bei den Masters-1000-Turnieren in Montreal und Cincinnati, wo Porsche Cars North America Sponsor und Offizieller Automobilpartner war, nicht in die Karten schauen lassen. Doch wie für die meisten Spielerinnen ist New York und damit auch dieses Turnier für sie sehr speziell: "Es gibt keine vergleichbare Stadt auf der Tour. Dadurch sind die US Open unglaublich faszinierend."

Ein Blick in die Statistik unterstreicht ihre Favoritenrolle beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. So hat sie seit ihrer Achtelfinal-Niederlage bei den Australian Open in dieser Saison bei jedem Turnierstart mindestens das Viertelfinale erreicht. Und bei sechs ihrer sieben Hard-Court-Turniere stand sie mindestens im Halbfinale.

Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam sicher im Hauptfeld

Als derzeit erfolgreichste deutsche Spielerin steht Tatjana Maria sicher im Hauptfeld der US Open. Dank zweier WTA-Titel in Kolumbien – im April auf Sand in Bogota und vergangene Woche auf Hard-Court in Barranchilla – belegt sie aktuell Platz 49 der Weltrangliste. Auch wenn sie in New York bisher nur 2012, 2017 und 2018 eine Runde weiterkam, freut sich die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 auf das Turnier. "Die US Open sind auf ihre Art außergewöhnlich", sagt die 36-jährige zweifache Mutter, die in der ersten Runde auf die Kroatin Petra Martic trifft. Beim bis Samstag dauernden WTA-250-Turnier in Cleveland steht sie im Halbfinale gegen Sara Sorribes Tormo aus Spanien. Das gibt ihr noch mehr Selbstvertrauen: "Ich hoffe, dass ich nach Barranchilla und Cleveland auch in New York mein bestes Tennis zeigen kann."

Auch Anna-Lena Friedsam vom Porsche Team Deutschland hat als aktuelle Nummer 89 der Welt ihren Startplatz bei den US Open sicher. Ihre Auftaktgegnerin ist die ehemalige Weltranglistendritte Elina Svitolina. Die Ukrainerin ist in dieser Saison aus ihrer Babypause zurückgekehrt und hat in ihrer Karriere bereits 17 WTA-Titel gewonnen.

Laura Siegemund und Eva Lys noch in der Qualifikation

Zwei deutsche Spielerinnen können noch über die Qualifikation den Einzug ins Hauptfeld schaffen: Laura Siegemund vom Porsche Team Deutschland, 2017 Siegerin beim Porsche Tennis Grand Prix und 2020 Gewinnerin des Doppels in New York, spielt am heutigen Freitag ihr Qualifikationsfinale. Auch die Hoffnungen von Eva Lys aus dem Porsche Talent Team, sich nach den Australian Open erneut für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zu qualifizieren, sind weiter intakt: Heute steht ihr zweites Match in der Qualifikation auf dem Spielplan, das gestern wegen Regens nicht stattfinden konnte.

Als Nummer 8 der Welt ist Maria Sakkari, Friend of the Brand von Porsche Griechenland, in New York am Start. Sie erreichte 2021 das Halbfinale.

Die letzte deutsche Spielerin, die den Titel bei den US Open holte, war 2016 Porsche-Markenbotschafterin Angelique Kerber.