Porsche Nachwuchsteams für 2024 benannt

Die acht Spielerinnen, die 2024 in den Porsche Nachwuchsteams gefördert werden, setzen schon in jungen Jahren alles daran, Tennisprofi zu werden. Hier wächst die nächste Generation heran, die Deutschland auf der großen Bühne repräsentieren wird. Dies gilt für die Grand Slam Turniere, in den (Jugend-)Nationalmannschaften oder bei internationalen und nationalen Turnieren. „Die nominierten Spielerinnen haben alle großes Potenzial“, sagt Veronika Rücker, DTB-Vorstand und führt weiter aus: „Durch die Unterstützung von Porsche für das Porsche Talent Team und das Porsche Junior Team haben wir die Chance, die Spielerinnen noch individueller und besser zu unterstützen. Wir möchten ihnen bestmögliche Rahmenbedingungen bieten, damit sie ihr Talent und ihr Potenzial vollumfänglich ausschöpfen können.“



Jedes Jahr werden die Teams anhand festgelegter Kriterien vom DTB-Bundestrainerstab neu ausgewählt. Grundvoraussetzung ist es, Mitglied im DTB-Bundeskader zu sein. Die Bundeskaderathletinnen werden dann anhand der vier Säulen Ranglistenentwicklung, Wettkampfteilnahmen/-Ergebnisse, Athletik und Trainerurteil bewertet.



Die optimierten Rahmenbedingungen für die Mitglieder der Porsche Nachwuchsteams bestehen aus einem umfangreichen Maßnahmenpaket, das Trainingslehrgänge, Athletiktraining und Physiotherapie genauso umfasst wie Ernährungsberatung und sportpsychologische Betreuung. Abgerundet wird die Unterstützung durch zahlreiche Turnierbetreuungen durch DTB-Coaches und Wildcards bei deutschen Turnieren. Auch neben dem Court werden die Talente durch Workshops, wie zum Beispiel Medientrainings auf den Profibereich vorbereitet.