Porsche Race to Shenzhen: Barty führt haushoch - dahinter wird es eng

Ashleigh Barty hat ihre Führung im Porsche Race to Shenzhen mit dem Triumph in Cincinnati weiter ausgebaut. Dahinter liegt neuerdings die Überraschungsfrau des Jahres 2021.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2021, 07:48 Uhr

© Getty Images Die beiden punktbesten Spielerinnen des Jahres 2021: Barbora Krejcikova und Ashleigh Barty

Hand hoch, wer Ende August Barbora Krejcikova auf Platz zwei des Porsche Race to Shenzhen getippt hat. Die Tschechin, die im Frühjahr sensationell die French Open gewonnen hat, liegt in der Jahreswertung nach dem WTA-Tour-1000-Turnier von Cincinnati auf Platz zwei. Und darf mit einer Teilnahme am Jahresfinale der Frauen-Tour planen. Ob dieses wirklich in Shenzhen stattfinden wird, ist wohl noch offen. 2020 fielen die WTA Finals jedenfalls der Corona Pandemie zum Opfer.

Unantastbar auf Rang eins im Race liegt Ashleigh Barty. Die Wimbledonsiegerin hat bereits mehr als 6.200 Zähler in dieser Spielzeit gesammelt, während keine andere Spielerin auch nur 4.000 Jahrespunkte aufzuweisen hat. Aryna Sabalenka liegt hinter Krejcikova auf Platz drei, gefolgt von Karolina Pliskova, Iga Swiatek und Naomi Osaka.

Die Top acht werden im Moment von Ons Jabeur beschlossen, die allerdings nur 50 Punkte vor Cori Gauff rangiert. Wieder ins Rennen hat sich mit ihren starken Auftritten in Wimbledon und in Cincinnati Angelique Kerber gebracht: Die dreimalige Major-Siegerin liegt in der Jahreswertung auf Platz 15.

Hier der aktuelle Stand im Race to Shenzhen