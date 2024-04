Porsche Tennis Grand Prix 2024: Der Siegerin winkt wieder ein E-Auto

Der Porsche Tennis Grand Prix ist bekannt für den coolsten und vor allem schnellsten Siegerpokal der Tour. Seit 2021 ist man als Siegerin in Stuttgart elektrisch unterwegs!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 08:07 Uhr

© Porsche Iga Swiatek hat 2023 ihren Titel beim Porsche Tennis Grand Prix verteidigt.

Ashleigh Barty war die erste Spielerin, die nach dem verwandelten Matchball vollelektrisch ihre Kreise in der Stuttgarter Porsche Arena zog: 2021 holte die Australierin ihren Titel beim Porsche Tennis Grand Prix und gewann den ersten vollelektrischen Porsche der Turniergeschichte: einen Taycan Turbo S Cross Turismo.

Mittlerweile ist der nachhaltige Siegerpokal fast üblich für die Siegerin in Stuttgart. Und das verdient: Wohl kaum ein anderes Turnier hat ein attraktiveres und stärkeres Teilnehmerinnenfeld - in diesem Jahr haben wahnwitzige neun der besten zehn Spielerinnen der Welt gemeldet.

Angeführt wird der Porsche Tennis Grand Prix 2024 von Titelverteidigerin Iga Swiatek, die bereits zwei Porsche daheim hat. Und im Vorjahr auf der Fahrt zur Siegerehrung eine Kostprobe ihres Könnens mit dem rechten Fuß gegeben hat.

Sieger-Porsche 2024: der Taycan 4S Sport Turismo

In diesem Jahr muss Swiatek wieder alles aufbieten, vor allem Aryna Sabalenka wird alles daran setzen, nach ihren drei Finalniederlagen endlich den Titel zu holen. Und damit ihren ersten Porsche, die neue Version des Porsche Taycan, der mit höherer Ladeleistung, schnellerer Beschleunigung und größerer Reichweite punktet. Konkret: einen Porsche Taycan 4S Sport Turismo.

Der wird wie immer während des gesamten Turniers gut sichtbar auf einem Podest am Centre-Court thronen, die Spielerinnen haben ihn also bei jedem Match im Blick - mehr Motivation geht wohl kaum. Rechtzeitig vor dem ersten Aufschlag in der Porsche-Arena hat Porsche den Taycan umfangreich aktualisiert. Neben mehr Leistung, größerer Reichweite und höherer Beschleunigung laden die neuen Versionen schneller und robuster. Darüber hinaus wurde der Design-Auftritt geschärft.

Der Porsche Taycan 4S Sport Turismo, Hauptpreis für die Siegerin beim Porsche Tennis Grand Prix 2024! Ein Porsche 924 für die Premierensiegerin im Jahr 1978: Tracy Austin. Die US-Amerikanerin gewinnt gleich vier Mal am Stück! Sie ist bis heute Rekordsiegerin: Martina Navratilova erhält ihr Siegerauto 1983, ein Porsche 911 Carrera Cabriolet, von Prof. Dr. Ferry Porsche höchstpersönlich überreicht. Elegant wie kaum eine andere auf dem Court: Gabriela Sabatini siegt 1989 in Filderstadt und erhält ein Porsche 944 S2 Cabriolet. Einsteigen - aber bitte nicht wegfahren: Anke Huber gewinnt mit 16 Jahren völlig überraschend gegen Martina Navratilova im Endspiel. Zum Porschefahren - hier das Porsche 968 Cabriolet - ist sie allerdings noch zu jung. Der letzte Sieg der "Grande Dame des Tennis": Martina Navratilova holt 1992 ihren sechsten Porsche - und das fünfte Porsche Carrera 911 Cabriolet. Der zweite Sieg für Publikumsliebling Huber, im Finale gegen Titelverteidigerin Mary Pierce. Diesmal darf Huber das Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet auch fahren! Martina Hingis, Schweizer Wunderkind, gewinnt 1996 bei der 20. Auflage des Turniers ihren ersten von vier Titeln in einem Drei-Satz-Finale gegen Anke Huber. Und: den ersten Porsche Boxster! Die erste Siegerin nach dem Umzug in die Porsche Arena nach Stuttgart: Nadia Petrova mit ihrem roten Porsche 911 Targa 4S. Mit ihr hatte keiner gerechnet: Überraschungssiegerin Julia Görges! 2011 schlägt sie sensationell die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki und nimmt ein Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet mit! Sie bezeichnete sich auf Sand einst als "Kuh auf Eis" - damit ist längst Schluss: Porsche-Markenbotschafterin Maria Sharapova macht 2014 den Stuttgart-Hattrick und einen Porsche 911 Targa 4S klar! Der zweite Sieg in Folge beim Porsche Tennis Grand Prix für die spätere Markenbotschafterin und amtierende Australian-Open-Championesse Angelique Kerber - im deutschen Finale 2016 gegen Laura Siegemund! Der Preis: ein Porsche 718 Boxster S. Verrückt! Nachdem sie ein Jahr zuvor im Finale unterlegen war, gewinnt Lokalmatadorin Laura Siegemund 2017 in einem dramatischen Endspiel gegen Kristina Mladenovic die 40. Auflage des Porsche Tennis Grand Prix und ein Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Sieben Anläufe für den ersten Sieg: Petra Kvitova gewinnt 2019 in Stuttgart das Finale - und ein Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Sieg bei der Premiere in Stuttgart: Ashleigh Barty mit dem vollelektischen Taycan Turbo S Cross Turismo! Iga Swiatek verteidigt 2023 ihren Titel und überzeugt bei der Siegerehrung mit ihren Fahrkünsten im neuen Taycan Turbo S Sport Turismo!