Porsche Tennis Grand Prix: Kerber verliert, Siegemund gewinnt und ist überglücklich

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde an Anett Kontaveit ausgeschieden. Danach feierte Laura Siegemund einen wichtigen Erfolg

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 20.04.2022, 22:35 Uhr

© Porsche

Kerber unterlag der Weltranglisten-Sechsten Kontaveit nach gutem Start mit 6:3, 4:6, 4:6, für Kerber war es die fünfte Niederlage in Folge. Kerber hatte ihr Heimturnier auf Sand 2015 und 2016 gewonnen, 2018 war sie dort in der zweiten Runde ebenfalls an Kontaveit gescheitert.

Nach Stuttgart war die dreimalige Grand-Slam-Siegerin direkt aus Kasachstan gereist, wo sie bei Deutschlands 1:3 im Billie-Jean-King-Cup ihre zwei Einzel verloren hatte.

Siegemund: "Könnt euch nicht vorstellen, was mir dieser Sieg bedeutet"

Besser machte es im Anschluss Laura Siegemund mit einem 6:3, 6:3 gegen Tamara Zidansek, sie trifft nun auf die an vier gesetzte Maria Sakkari.

Siegemund sprang nach dem verwandelten Matchball vor Freude in die Luft, "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir dieser Sieg bedeutet", jubelte sie im Anschluss. Siegemund war lange verletzt, kämpft im Einzel um ihr Comeback und ist in Stuttgart dank einer Wildcard im Hauptfeld am Start.

Siegemund bedankte sich auch beim Stuttgarter Publikum, mit dem sie schon viele Siege gefeiert hatte, speziell beim Triumph in 2017. "Danke, dass ihr so lange geblieben seid", sagte sie nach Matchende um kurz vor 22.30 Uhr.

Aus für Eva Lys

Am Nachmittag hatte sich die Deutsche Meisterin Eva Lys einen Tag nach ihrem ersten Erfolg auf der WTA-Profitour derweil der Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen deutlich mit 1:6, 1:6 geschlagen geben müssen. "Jede Minute mit einer Spielerin wie ihr ist so viel wert wie eine Woche Training", sagte die 20 Jahre alte Hamburgerin.

Am Dienstag hatte die in Kiew geborene Qualifikantin als Nummer 342 der Weltrangliste die Schweizerin Viktorija Golubic in drei Sätzen aus dem Wettbewerb geworfen.