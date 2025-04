Porsche Tennis Grand Prix: Aryna Sabalenka gewinnt Auftaktmatch - und steht im Halbfinale

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka steht erneut im Halbfinale des Porsche Tennis Grand Prix - wenn auch nach anfänglichen Problemen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 18:39 Uhr

Sabalenka gewann gegen Elise Mertens mit 6:4, 6:1 und steht damit im Halbfinale des WTA-Turniers in Stuttgart. Die Belarussin hatte dabei vor allem zu Beginn zu kämpfen gegen eine stark aufspielende Mertens. Nachdem sie den ersten Satz aber in der Tasche hatte, ging es schnell.

Sabalenka darf sich damit wieder Hoffnungen machen, doch mal mit einem Porsche aus Stuttgart abrauschen zu können. Drei Mal stand sie bereits im Finale - immer war dort ihre Gegnerin zu stark. 2021 Ashleigh Barty, 2022 und 2023 Iga Swiatek.

“Das war immer, weil ich gegen die Nummer 1 der Welt gespielt habe. Jetzt bin ich die Nummer 1 der Welt”, ulkte Sabalenka im Anschluss.

Das Verrückte überhaupt: Es war in diesem Jahr das erste Match von Sabalenka in Stuttgart, im Viertelfinale. Sie hatte zum Auftakt ein Freilos, das Achtelfinale sagte ihre Gegnerin Anastasia Potapova verletzt ab. Sabalenka vertrieb sich die Zeit abseits des Trainigscourts anderweitig - in der Stadt und im Porsche Museum. “Es war das erste Mal, dass ich etwas unternehmen konnte. Jetzt ist es Zeit für Arbeit."

Und die ist noch nicht zu Ende. Sabalenka trifft am Sonntag auf die Siegerin des Spiels zwischen Coco Gauff und Jasmine Paolini.