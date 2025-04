Sabalenka erfüllt sich mit Besuch des Porsche Museums großen Wunsch

Für Aryna Sabalenka ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Obwohl sie beim Porsche Tennis Grand Prix schon seit Jahren ein gern gesehener Stammgast ist, fand sie erst jetzt die Zeit für einen Besuch des Porsche Museums. „Die Historie von Porsche so hautnah zu erleben“, sagte die Weltranglistenerste nach ihrer Rückkehr in die Porsche-Arena, „war für mich eine sehr inspirierende Erfahrung.“

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 13:30 Uhr

© Porsche Aryna Sabalenka

Wenn Aryna Sabalenka auf den Court geht, hat sie immer einen Plan. Auch für ihren Abstecher ins Porsche Museum am Donnerstag nahm sie sich etwas Besonderes vor. Sie wollte ein Fahrzeug aus ihrem Geburtsjahr 1998 finden – und entdeckte den Porsche 911 Carrera type 996 by Biggibilla. In das markante australisch-indigene Design des Art Cars hat sie sich sofort verliebt, denn seit ihren Grand-Slam-Siegen bei den Australien Open ist sie ein großer Fan des Kontinents.

Das Art Car, das Aryna Sabalenka so in seinen Bann zog, hat der indigene Künstler Graham J. Rennie – auch bekannt als Biggibilla – 1998 im Showroom des Porsche Zentrums Melbourne akribisch von Hand bemalt. Es zeigt Motive aus der australischen Tierwelt. „Dieses Fahrzeug“, sagte sie, „ist wie für mich gemacht.“

Sabalenka erstmals am Samstag im Einsatz

Beim Rundgang durch die Porsche-Welt wirkte Aryna Sabalenka entspannt und bestens gelaunt – obwohl sich der Porsche Tennis Grand Prix für die Weltranglistenerste zu einem Geduldspiel entwickelt. Da sie als topgesetzte Spielerin in der ersten Runde ein Freilos hatte, ihre vorgesehene Zweitrundengegegnerin wegen einer Verletzung passen musste und der Karfreitag spielfrei ist, bestreitet sie ihr Auftaktmatch beim Stuttgarter Traditionsturnier erst am Samstag im Viertelfinale.

Dann will der ausgewiesene Porsche-Fan mit einem Erfolg gegen die Belgierin Elise Mertens den ersten Schritt zum Gewinn des Porsche Macan Turbo machen, der in diesem Jahr als Hauptpreis auf die Turniersiegerin wartet.

“Damit würde ich gerne am Meer in den Sonnenaufgang fahren”

Bei ihrem Besuch im Porsche Museum war dieses Spiel noch weit weg. Aryna Sabalenka schwärmte von der Architektur des Gebäudes und den vielen tollen Modellen. „Wenn ich mir eines aussuchen müsste“, sagte sie mit einem Schmunzeln, „müsste ich lange überlegen.“ Neben dem Art Car hat es ihr auch der Sally Carrera angetan, und vor allem der Porsche 356 „Nr. 1“ Roadster, das erste Fahrzeug mit dem Namen Porsche, das sie in der Museumswerkstatt bestaunen durfte. „Was für ein wunderschönes Auto“, schwärmte sie, und ihre Augen leuchteten. „Damit würde ich gerne am Meer in den Sonnenaufgang fahren.“