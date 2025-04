Porsche Tennis Grand Prix: Ella Seidel biegt Tatjana Maria

Ella Seidel hat beim Porsche Tennis Grand Prix das Achtelfinale erreicht. Die 20-Jährige schlug Lokalmatadorin Tatjana Maria in drei engen Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2025, 22:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Porsche Ella Seidel

3:6, 7:6 (2), 6:4 hieß es am Ende im Generationenduell der beiden DTB-Spielerinnen - für die Jüngere. Seidel stand erstmals auf dem Center-Court in Stuttgart, und zeigte dabei ausreichend Geduld.

Das Duell zwischen Maria und Seidel war ein gut anzusehendes, weil eines unterschliedlicher Spielertypen - was natürlich an Maria lag. Sie slicte gewohnt viel auf beiden Seiten, nach anfänglichen Problemen auch fast durchweg bissig und mit durchdachten Netzangriffen. Auch der Stopp saß. Verdient so auch der erste Satz für die 37-Jährige.

Eng wurde es dann im zweiten Durchgang. Seidels Aufschlagspiel beim 1:1 ging zehn Mal über Einstand, Maria nutzte dabei ganze zehn Breakchancen nicht; Seidel ging kurz darauf mit 4:2 in Führung. Maria aber glich aus, hatte beim 6:5 ihrerseits die Chance, auszuservieren. Seidel aber rettete sich in den Tiebreak, den sie geduldig offensiv für sich entschied.

Im dritten Satz lag Seidel früh mit Break vor, Maria aber glich aus. Beim 4:4 verlor sie aber erneut ihren Aufschlag - Seidel spielte das letzte Spiel souverän herunter. Ohnehin fand sie in den wichtigen Phasen eine gute Mischung aus Offensive, ohne zu überpowern - das Geheimnis gegen Tatjana Maria. Die nach 2 Stunden 53 Minuten unter großem Applaus verabschiedet wurde.

Seidel nun gegen Coco Gauff

“Ich war am Anfang supernervös”, gab Seidel im On-Court-Interview mit Andrea Petkovic zu. Im zweiten Durchgang habe sie angefangen, etwas mehr beim Aufschlag zu variieren und selbst mutiger zu spielen. Mit Erfolg.

Dabei war Seidel eigentlich schon aus dem Turnier raus: Sie hatte am Sonntag ihr zweites Quali-Match verloren, kam aber als Lucky Loserin noch ins Hauptfeld. Ihre zweite Chance hat sie genutzt.

Nun geht es gegen Coco Gauff - im nächsten Topspiel des Tages, am Donnerstag um 18.30 Uhr.