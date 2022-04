Porsche Tennis Grand Prix: Emma Raducanu mit erstem Sand-Sieg auf WTA-Ebene

US-Open-Siegerin Emma Raducanu (WTA-Nr. 12) hat beim Porsche Tennis Grand Prix ihr Auftaktmatch klar gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.04.2022, 18:29 Uhr

Die neue Porsche-Markenbotschafterin siegte bei ihrer ersten Teilnahme in Stuttgart gegen die australische Qualifikantin Storm Sanders mit 6:1, 6:2 und zeigte dabei eine starke Leistung.

Raducanu dominierte das Match von Beginn an, mit gesunder Aggressivität und gutem Spielaufbau auf Sand.

Es ist Raducanus erster WTA-Sieg auf der roten Asche - überhaupt ihr erstes Turnier dieser Klasse auf dem Belag. Am Wochenende hatte sie beim Billie Jean King Cup bereits ein Match auf Sand gewonnen. Zuvor hatte Raducanu sowohl auf WTA- als auch auf ITF-Ebene nur auf Hartplatz oder Gras gespielt.

Raducanu trifft in Runde 2 auf Tamara Korpatsch, die am Dienstag gegen Camila Giorgi gewonnen hatte.

Raducanu: "Am Wochenende viel Selbstvertrauen mitgenommen"

Aus ihrem Sieg am Wochenende gegen Tereza Martinzova auf Sand habe sie viel Selbstvertrauen mitgenommen, hatte Raducanu am Montag vorm Turnierstart in Stuttgart erzählt. "Es wird eine aufregende Sandplatzsaison", frohlockte sie. "Ich bin mir nicht sicher, wie es laufen wird. Aber ich sage jedem um mich herum, dass Sand eines Tages mein Belag werden wird. Und ich glaube das auch."

Mit ihrer Leistung nun hat Raducanu diesen Worten auch Taten folgen lassen.

"Ich bin sehr happy, sie hat ja schon zwei Matches in der Qualifikation gewonnen", so Raducanu nach dem Sieg. Als Aufgabe für sich sich selbst auf Sand gab sie vor allem den Punkteaufbau an. "Aber ich freue mich, noch mehr Zeit auf Sand zu verbringen."

Bereits zuvor am Nachmittag hatten Karolina Pliskova und Iga Swiatek ihre Matches gewonnen.

