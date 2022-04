Porsche Tennis Grand Prix: Energische Aryna Sabalenka weiter, auch Badosa gewinnt

Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 3) hat ein mit Spannung erwartetes Auftaktmatch beim Porsche Tennis Grand Prix gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.04.2022, 17:42 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka

Die an drei gesetzte Sabalenka bekam es in ihrem Eröffnungsspiel in Stuttgart mit Ex-US-Open-Siegerin Bianca Andreescu zu tun - die beim Porsche Tennis Grand ihr erstes Turnier des Jahres spielte. Am Ende siegte Sabalenka mit 6:1, 3:6 und 6:2.

Sabalenka zeigte sich hierbei von Beginn an gewohnt aggressiv: Beim Aufschlag (trotz insgesamt sieben Doppelfehlern), wo sie direkt das Tempo des Ballwechsels diktierte, als auch beim Return. Andreescu, auch keine, der Tempo fremd ist, kam dabei nur selten an den Drücker - zu selten, um ihr variables Tennis auszupacken. Sie schaffte dennoch den Satzausgleich und ließ sich auch im dritten Satz nicht abhängen, kam beim 4:2 für Sabalenka nochmal zu vier Breakchancen, aber die Belarussin packte starke Aufschläge aus.

Bezeichnend der Matchball: Ein zügig geführter Ballwechsel, zu dessen Ende Sabalenka noch mal mit aller Urgewalt eine Rückhand cross schoss, genau auf die Seitenlinie.

Dennoch kann Andreescu zufrieden sein: Sie war aufgrund gesundheitlicher Probleme seit dem Ende des vergangenen Jahres ohne Match gewesen, hatte in Stuttgart zum Auftakt eine enge Kiste gegen Jule Niemeier gewonnen. Bleibt sie fit, wird mit ihr bald wieder zu rechnen sein.

Auch Jabeur und Samsonova sind weiter

Zuvor hatte bereits Paula Badosa, Nummer 2 der Welt und des Turniers, einen erfolgreichen Auftakt gefeiert - wenngleich auch sie sich strecken musste: 6.2, 4:6 und 7:6 (4) hieß es am Ende gegen Elena Rybakina.

Ebenfalls weiter: Ons Jabeur nach einem 6:3, 6:3 gegen Daria Kasatkina, genau wie Liudmila Samsonova nach einem 6:4, 6:4 gegen Karolina Pliskova.

Am Start heute sind zudem Laura Siegemund gegen Maria Sakkari, später dann Emma Raducanu gegen Tamara Korpatsch (hier geht's zu den Livescores).

