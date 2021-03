Porsche Tennis Grand Prix: Exklusives Starterfeld mit sieben Top-Ten-Stars

Beim Porsche Tennis Grand Prix 2021 kommt es erneut zum Treffen der absoluten WTA-Weltspitze: Sieben Top-Ten-Spielerinnen haben ihren Start in Stuttgart angekündigt.

von PM/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 24.03.2021, 16:10 Uhr

In der Porsche-Arena geben sich die besten Tennisspielerinnen der Welt die Klinke in die Hand. Wenn es nach der Klasse des Starterfeldes geht, hat der Porsche Tennis Grand Prix erneut Grand-Slam-Niveau: Mit Ashleigh Barty an der Spitze, der Nummer 1 der Welt und Gewinnerin der WTA Finals 2019, werden zur 44. Auflage des Stuttgarter Traditionsturniers nicht weniger als sieben Top-10-Spielerinnen erwartet. Neben der Australierin, die zum ersten Mal in der Porsche-Arena aufschlagen wird, sind das Simona Halep (Rumänien/3), Sofia Kenin (USA/4), Elina Svitolina (Ukraine/5), Karolina Pliskova (Tschechien/6), Aryna Sabalenka (Belarus/8) sowie Titelverteidigerin Petra Kvitova (Tschechien/10). Dazu kommen weitere Topstars wie Iga Swiatek (Polen), Gewinnerin der French Open 2020, Garbine Muguruza (Spanien), Australian-Open-Finalistin Jennifer Brady (USA), Belinda Bencic (Schweiz) sowie die ehemalige Weltranglistenerste Victoria Azarenka (Belarus).

Sieben Top-10-Stars, acht Grand-Slam-Siegerinnen und 15 Spielerinnen aus den Top 20: Markus Günthardt, Turnierdirektor des Porsche Tennis Grand Prix, kann sich über ein exklusives Starterfeld freuen. „Für ein Turnier unserer Kategorie ist das ein einmaliges Feld“, sagt der Schweizer. „Dass all diese Spielerinnen in diesen schwierigen Zeiten zu uns kommen, ist ein enormer Vertrauensbeweis und spricht für die Beliebtheit unseres Turniers. Gleichzeitig zeigen sie uns damit, dass sie uns zutrauen, für alle Beteiligten sichere Verhältnisse zu schaffen und trotz aller Einschränkungen auch für einen gewissen Wohlfühlfaktor zu sorgen. Die Anstrengungen, die wir zusammen mit Porsche und allen Partnern unternommen haben, um die Austragung des Turniers gerade auch in dieser bewegten Zeit zu ermöglichen, haben sich auf jeden Fall gelohnt.“

Wildcards für Laura Siegemund und Andrea Petkovic

Neben Angelique Kerber, die den Porsche Tennis Grand Prix 2015 und 2016 gewonnen hat, steht noch eine weitere deutsche Stuttgart-Siegerin im Hauptfeld: Laura Siegemund. Die Gewinnerin von 2017 erhält eine Wildcard, ebenso wie Andrea Petkovic. „Sie haben in den vergangenen Jahren für einige Höhepunkte in der Porsche-Arena gesorgt und die Wildcard auf jeden Fall verdient“, sagt Anke Huber, die Sportliche Leiterin. „Für uns ist es immer schön, die besten deutschen Spielerinnen bei unserem Turnier zu haben.“ Dem Trio winkt sogar noch Verstärkung, denn in der Qualifikation sind vier Top-Talente aus den Porsche-Nachwuchsteams am Start: Sicher mit dabei sind die amtierende Deutsche Meisterin Noma Noha Akugue vom Porsche Junior Team sowie Nastasja Schunk und Alexandra Vecic, die im Porsche Talent Team gefördert werden. Welche Nachwuchsspielerin das Quartett komplettiert, steht noch nicht fest.

Fest steht hingegen, dass Ashleigh Barty nach Stuttgart kommt. Sie ist die Nummer 1 der Welt und war, bevor die Turbulenzen der Pandemie auch die WTA Tour erreichten, die überragende Spielerin: 2019 feierte sie bei den French Open ihren ersten Grand-Slam-Erfolg und schloss das beste Jahr ihrer jungen Karriere als Gewinnerin des „Porsche Race to Shenzhen“ und der WTA Finals ab. Jetzt gibt sie sich erstmals beim Porsche Tennis Grand Prix die Ehre. „Stuttgart ist für mich eine großartige Gelegenheit, die europäische Sandplatzsaison zu beginnen“, sagt die Australierin. „Ich habe sehr viel Positives über dieses Turnier gehört und freue mich sehr darauf, zum ersten Mal dabei zu sein.“ Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. „Eine Spielerin wie Ash Barty bei uns zu haben, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Anke Huber, die Sportliche Leiterin. „Sie ist nicht nur auf dem Platz eine große Persönlichkeit, sondern in ihrer Heimat Australien über das Tennis hinaus ein sportliches Vorbild. Ich freue mich auf sie.“