Porsche Tennis Grand Prix: Iga Swiatek schlägt starke Raducanu

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat beim Porsche Tennis Grand Prix 2024 erneut das Halbfinale erreicht. Sie musste sich beim 7:6 (2), 6:3 gegen Porsche-Markenbotschafterin Emma Raducanu allerdings mächtig strecken.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 19:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche Iga Swiatek

Allein die ersten 20 Minuten hatten es in sich. Swiatek kam zu einem schnellen 40:0, aber am Ende war es Raducanu, die das Auftaktbreak schaffte - dank starker Returns und offensivem Spiel. Die Britin musste danach sieben (!) Mal über Einstand, nutzte aber keinen ihrer fünf Spielbälle zum 2:0 - bitter vor allem ein kurzer Ball, den sie in einer Art Zwischenschlag zwischen Vorhand und Smah ins Aus schoss.

Swiatek breakte stattdessen, danach hielten beide Spielerinnen ihr Service. Das Match in Satz 1: hochklassig - vor allem ließ sich Raducanu kaum von der Grundlinie wegschieben, Swiatek fehlten damit die gern genommenen Winkel. Im Tiebreak dann aber war es die Polin, die früh punktete, sechs Winner waren es beim 7:1, bei dem Raducanu etwas zu passiv spielte. Mit Folgen.

In Durchgang zwei gelang der Weltranglisten-Ersten direkt ein Break zu null, Raducanu musste im weiteren Verlauf fünf Chancen zum Doppelbreak abwehren, bewies aber ihren großen Kampfgeist. Am Ende gelang Swiatek dann doch noch eines zum Sieg.

"Es war ein enges Spiel, ich habe viele Breakchancen nicht genutzt", so Swiatek.

Raducanu kann indes erhobenen Hauptes aus Stuttgart abreisen, nach insgesamt drei starken Auftritten. Im WTA-Ranking wird sie rund 80 Plätz gutmachen und wieder an den Top 200 schnuppern. Nach ihrem fast komplett verpassten Jahr 2023 eine gute Sache.

Swiatek im Halbfinale gegen Rybakina

Swiatek, nun bei allen zehn Begegnungen in der Porsche Arena ungeschlagen, trifft im Halbfinale am Samstag auf Elena Rybakina, die im ersten Viertelfinale des Tages in drei Sätzen gegen Jasmine Paolini gewonnen hatte.

Am Abend spielt noch Coco Gauff gegen Marta Kostyuk, gesucht wird dabei die Halbfinalgegnerin für Aryna Sabalenka.

porscharena