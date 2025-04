Porsche Tennis Grand Prix: Jasmine Paolini schlägt Gauff und macht Halbfinale gegen Sabalenka fix

Jasmine Paolini hat ihre starke Form beim Porsche Tennis Grand Prix bestätigt. Die Italienerin schlug Coco Gauff mit 6:4, 6:3 und steht nun im Halbfinale.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 19.04.2025, 20:58 Uhr

Mutig, offensiv und entschlossen - so präsentierte sich die Weltranglisten-Sechste Jasmine Paolini in ihren bisherigen Spielen beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Auch gegen die leicht höher platzierte Coco Gauff (WTA-Nr. 4) legte sie genau diese Eigenschaften auf den Court.

Und das erfolgreich. Zwar erwischte die US-Amerikanerin den besseren Start und ging mit 4:2 in Führung, dann aber drehte Paolini auf. Vor allem bearbeitete sie immer wieder Gauffs Vorhand - die ist trotz der Verbesserungen in jüngster Zeit eben nach wie vor die Schwachstelle, zumal wenn mit Tempo angespielt. Und das tat Paolini.

Der zweite Durchgang war dennoch umkämpft, zwei Mal holte Gauff sich ein Break zurück, ein drittes Mal trotz Chancen nicht. Und so landete, passenderweise, nach 1 Stunde und 28 Minuten die letzte Vorhand von Gauff im Aus - zum Sieg von Paolini. Die erstmals in Stuttgart im Halbfinale steht.

Paolini nun mit Rückspiel gegen Sabalenka

“Ja, das war gut”, antwortete Paolini lachend auf die Frage von On-Court-Präsenterin Andrea Petkovic, ob es für sie auf dem Court so gut war wie es von außen schien.

Am Sonntag geht es nun gegen die dreifache Stuttgart-Finalistin Aryna Sabalenka, gegen die Paolini kürzlich in Miami glatt verloren hatte. “Ich hoffe, sie spielt nicht so gut wie in Miami”, so Paolini. Die auch eine klare Antwort gab, was sich in Bezug auf dieses Match ändern müsse: “Alles.”