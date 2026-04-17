Porsche Tennis Grand Prix: Karolina Muchova nimmt Coco Gauff raus

Karolina Muchova (WTA-Nr. 12) steht beim Porsche Tennis Grand Prix im Halbfinale. Die Tschechin schlug die an zwei gesetzte Coco Gauff ein einem Achterbahn-Match mit 6:3, 5:7 und 6:3.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 17:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Muchova, French-Open-Finalistin in 2023, steht damit erstmals in der Vorschlussrunde in Stuttgart, während für Gauff auch bei ihrer fünften Teilnahme das Viertelfinale das Höchste der Gefühle bleibt.

Der Grund, vor allem: Gauffs alte Baustelle, die wackelige Vorhand. Anderthalb Sätze lang brachte die US-Amerikanerin keinerlei Konstanz in den Schlag; Muchova tat mit ihrem variablen Spiel das Übrige. Aber, und das spricht wie immer für Coco Gauff: Sie gab sich trotz aller Verzweiflung nicht auf, holte im zweiten Satz ein Break auf und schaffte am Ende den Satzausgleich, als auch Muchova fehleranfälliger wurde. Im dritten Satz aber fand die Tschechin zurück in ihr Spiel.

Sie feierte damit ihren ersten Sieg über Gauff - im bereits siebten Aufeinandertreffen.

Muchova trifft im Halbfinale am Samstag auf Elina Svitolina: Die hatte am Mittag gegen Linda Noskova mit 7:6 (2), 7:5 gewonnen.

Das zweite Halbfinale wird in den Abendmatches zwischen Iga Swiatek und Mirra Andreeva sowie Elena Rybakina und Leylah Fernandez ermittelt.