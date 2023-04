Porsche Tennis Grand Prix: Niemeier muss gegen Wimbledon-Siegerin Rybakina ran

Bei der Auslosung für den Porsche Tennis Grand Prix 2023 in Stuttgart hat Lokalmatadorin Jule Niemeier mit der regierenden Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina ein spannendes Los gezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 15:14 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier muss in Stuttgart gleich voll da sein

Gut, dass Jule Niemeier mit ihrem Erfolg gegen Beatriz Haddad Maia im Billie-Jean-King-Cup-Duell gegen Brasilien noch schnell ein wenig Selbstvertrauen tanken konnte. Denn in Runde eins des PorscheTennis Grand Prix 2023 wartet mit Elena Rybakina eine Spielerin, die in diesem Jahr schon das Turnier in Indian Wells gewonnen und bei den Australian Open und in Miami jeweils das Endspiel erreicht hat.

Angeführt wird das Tableau von Titelverteidigerin Iga Swiatek, die nach einem Freilos entweder gegen Qinwen Zheng oder eine Qualifikantin ran muss. Von ganz unten im Raster grüßt Aryna Sabalenka, der gleich eine schwierige Aufgabe droht: Der frisch gekürten Australian-Open-Siegerin steht ein Duell entweder mit Liudmilla Samsonova oder Barbora Krejcikova ins Haus.

Emma Raducanu, von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet, startet gegen Jelena Ostapenko. Karolina Pliskova muss gleich gegen Maria Sakkari ran.

