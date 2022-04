Porsche Tennis Grand Prix: Niemeier und Schunk verpassen Überraschungen

Jule Niemeier und Nastasja Schunk haben den Sprung in die zweite Runde beim Porsche Tennis Grand Prix verpasst - trotz ansprechender Leistungen.

Die beiden Spielerinnen aus dem Porsche Talent Team hatten schwierige Auftaktlose erwischt: Schunk musste gegen Eleny Rybakina ran, Niemeier gegen Bianca Andresscu.

Rybakina hatte sich erst am vergangenen Wochenende als Schreck der deutschen Akteurinnen erwiesen, beim Billie Jean King Cup in Kasachstan hatte sie gegen Laura Siegemund und Angelique Kerber zwei Punkte geholt und Siegemund gerade mal ein Spiel gegönnt.

Schunk, aktuell Weltranglisten-224., zeigte sich davon recht unbeeindruckt, eine 4:2-Führung im ersten Satz brachte sie allerdings nicht nach Hause. Im zweiten Satz zeigte sie aber starke Kämpferqualitäten, drehte nach 3:5-Rückstand noch mal auf, am Ende half es nichts. 6:7 (3), 5:7 hieß es am Ende gegen die Nummer 19 der Welt.

Bianca Andreescu will wieder Spaß beim Spielen haben

Im Anschluss stand Jule Niemeier einer fast noch größeren Aufgabe gegenüber: Bianca Andreescu, US-Open-Siegerin in 2019, zuletzt allerdings immer wieder außer Gefecht gesetzt. Niemeier war streng nach Weltrangliste (als Nummer 108) gegenüber der weit abgefallenen Andreescu (aktuell Nummer 121, ehemals aber die Nummer 4) die Favoritin. Niemeier führte auch fast den gesamten Satz, schaffte es aber nicht, beim 5:4 auszuservieren: Ein Doppelfehler beim 30:30, dann ein Return von Andreescu auf die Seitenlinie sprachen gegen die Satzführung; im Tiebreak dann spielte Andreescu die entscheidenden Punkte richtig stark. Und in Satz 2: Ging die Kanadierin mit Break in Front und ließ es sich nicht mehr nehmen.

Sie habe sich in der Vergangenheit zu sehr an Ergebnissen gemessen, sich gemocht, wenn sie gewonnen habe; sich gehasst, wenn sie verloren habe, erklärte Andreescu. Nun wolle sie wieder Spaß haben auf dem Platz.

Lys, Kerber und Siegemund am Mittwoch im Einsatz

Andreescu trifft nun auf die Nummer drei des Turniers, Aryna Sabalenka. Rybakina muss gegen die an zwei gesetzte Paula Badosa ran.

Erfolgserlebnisse hatten zuvor Eva Lys und Tamara Korpatsch gefeiert: Lys zeigte eine tolle Leistung beim Dreisatz-Sieg über Voktorija Golubic, Korpatsch schlug nach einem ebenso starken Auftritt Camila Giorgi.

Am Mittwoch greifen auch Angelique Kerber und Laura Siegemund ein: Kerber spielt um 18.30 Uhr gegen Anett Kontaveit, Siegemund im Anschluss gegen Tamara Zidansek.

Bereits am Nachmittag (ab ca. 14 Uhr) darf Eva Lys gegen Iga Swiatek ran, die Nummer 1 der Welt.

