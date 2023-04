Porsche Tennis Grand Prix: Petra Kvitova muss Start absagen

Petra Kvitova wird aufgrund einer Fußverletzung nicht am Porsche Tennis Grand Prix 2023 in Stuttgart teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 20:14 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova wird in Stuttgart nicht an den Start gehen

Bittere Nachrichten für die Veranstalter des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Wie sie am Sonntagabend mitteilte, kann Petra Kvitova nicht am WTA-500-Turnier in Baden-Württemberg teilnehmen. Die Tschechin, die zuletzt das Event in Miami gewann, laboriert an einer Fußverletzung.

Sie habe immer noch Schmerzen im rechten Fuß und sei daher nicht zu 100 Prozent einsatzbereit, schrieb Kvitova in einer Instagram-Story. Bis zuletzt hatte sie gehofft, in Stuttgart aufschlagen zu können. 2019 hatte die zwiefache Wimbledon-Siegerin den Porsche Tennis Grand Prix für sich entschieden.

Kvitova hätte in der ersten Runde gegen Anastasia Potapova gespielt. Stattdessen trifft die Russin nun auf Qualifikantin Petra Martic.

